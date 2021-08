Zum Tod von Martin Blumenau: Der Fußballverbesserer

Unter Sportjournalisten genoss „der Blumenau“ nicht den besten Ruf. Zu oft fühlte sich die Szene angegriffen, von den spitzen Analysen des Intellektuellen, der große Fußballexpertise besaß. „Ein Gscheiterl“, nannte ihn ein Sportjournalist mir gegenüber einmal und bestätigte damit, was Blumenau so treffend kritisierte. Zu gescheit ist hierzulande verdächtiger als alles andere. In der kleinen, gut „verhaberten“ österreichischen Fußballbranche wurde er der Besserwisserei bezichtigt. Doch alle, die sich von Blumenau an den Pranger gestellt fühlten, haben seine Intention gründlich missverstanden. Blumenau prangerte Zustände und Missstände an, nicht Personen. Er kritisierte Vetternwirtschaft, Dilettantismus, Verbandspolitik, die Bestellung von Funktionären aufgrund alter Meriten, also das Wesen des heimischen Fußballbetriebs. Blumenau stellte das System an den Pranger. Und das war vor zwanzig Jahren (und auch danach) dringend nötig, weil es sonst niemand tat. Man werde doch nicht die Hand, die einen füttere, beißen und das Produkt, von dem alle gut leben, beschädigen, betonten Sportjournalistengrößen freimütig. Kritik galt als etwas Destruktives, als „Suderei“. Doch wer Blumenaus Texte akribisch las, entdeckte vor allem Konstruktives in ihnen, sofern man dazu bereit war, eigene Denkmuster zu hinterfragen.