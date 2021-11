Der Teufel trinkt Dose. Rapid Wien definierte sich im letzten Jahrzehnt durch eine beinahe religiös-zelebrierte Ablehnung gegenüber dem picksüßen Kunstprodukt Red Bull Salzburg. Die grün-weiße Erzählversion lautet: In Salzburg habe man sich dem schnöden Kommerz unterworfen, während Rapid als Traditionsverein einem hehren Ideal treu bleibe. Während es in Salzburg nach Plastik stinke, dufte es in Wien-Hütteldorf nach nassem Rasen und verschwitzten Dressen.

Trainer Dietmar Kühbauer brachte diese Geisteshaltung auf den Punkt. Kühbauer war als Spieler ein Kämpfer, der grätschte und brüllte. Seine bloße Anwesenheit ruft kitschige Erinnerungen an die heroischen Europacupschlachten der 1990er-Jahre hervor. Die Entlassung der Vereinslegende ist kein business as usual, sie trifft Rapid an der verwundbarsten Stelle: Wer sich in einem professionalisierten und verwissenschaftlichten Geschäft als Familie positioniert, sieht das Familienoberhaupt ungern scheitern.

Nun verbleiben noch Kühbauers Kumpel Zoran Barisic, ebenfalls Europacup-Held der Neunzigerjahre, der durchaus bemüht als Sportdirektor agiert, Ex-Spieler Gerry Willfurth, der im Präsidium die Männer in Anzug und Krawatte mit Expertise versorgen soll – und der grün-weiße Fußballgott der Zweitausenderjahre Steffen Hofmann, der gemeinsam mit Thomas Hickersberger, dem Sohn des vorletzten Rapid-Meistertrainers Josef Hickersberger, die Mannschaft interimistisch betreuen wird.