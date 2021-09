Präsidentenspiele im Österreichischen Fußball-Bund

Im Fokus der Öffentlichkeit stehen derzeit die Länderspiele gegen Moldau, Israel und Schottland. Im Hintergrund wird der neue Präsident des ÖFB gesucht, der am 17. Oktober gewählt wird. Kurz gesagt: Es geht in den nächsten Tagen um Fußballspiele und Machtspiele. Das Spiel hinter verschlossenen Türen beherrschen die Männer aus dem ÖFB-Präsidium, dem Aufsichtsrat des größten Sportverbandes Österreichs. Derzeit werden ganz versteckt Kandidaten ins Spiel gebracht, verunglimpft und der Versuch unternommen, den je eigenen Mann in der Öffentlichkeit und bei den Entscheidungsträgern gut zu positionieren.

Am Anfang stand die Idee einer externen Lösung. Sozusagen: Ein Mann ohne Mief im Beamtenapparat. Der Selfmade-Millionär Roland Schmid, 44, würde gerne Präsident werden und hatte bereits Gespräche mit ÖFB-Vertretern. Die Kronenzeitung brachte ihn auf einer bunten Doppelseite groß ins Spiel (was Schmid aber intern mehr geschadet als geholfen haben dürfte). Der ehemalige Generalsekretär der Europäischen Fußballligen Georg Pangl, ein Mann der bereits in höchsten Kreisen des internationalen Fußballgeschäfts verkehrte, hatte sein Interesse bekundet und dem ÖFB gar ein Konzept unterbreitet. Der Inhalt klingt etwas marktschreierisch: Sportlich wolle er Belgien und der Schweiz nacheifern und wirtschaftlich mehr Geld für den ÖFB lukrieren. Wirklich konkret wird er nicht. Laut profil-Informationen hat Pangl aber bereits eine Absage erhalten. Vertreter des niederösterreichischen Fußballlandesverbandes und gar „enge Freunde“ versuchen den Burgenländer aber weiterhin ins Spiel zu bringen. Pangl wird ÖFB-intern seine Firma, die Pangl Football Group, zum Vorwurf gemacht. Dieser beteuert jedoch, dass er ausschließlich mit internationalen Partnern Geschäfte mache und kein Interessenkonflikt bestehe. In Wahrheit dürfte Pangls Wunsch nach größtmöglichem Einfluss auf wenig Gegenliebe gestoßen sein. Der 56-Jährige hätte gerne alle Präsidiumsmitglieder hinter sich versammelt gewusst und ein Durchgriffsrecht bei Entscheidungen angestrebt. Derlei hört man im machtbewussten ÖFB-Gremium nicht gerne.