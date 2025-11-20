Hilflos im Krankenhaus: Wenn Opfer von K.-o.-Mitteln auf Unverständnis stoßen

Partyabende, die ohne Erinnerungen enden. Verlorene Stunden. Schlimme Befürchtungen. K.-o.-Mittel sind ein wachsendes Problem im Nachtleben. Doch statt auf Hilfe und Unterstützung treffen Betroffene bei Polizei und Krankenanstalten immer noch oft auf Überforderung und Unverständnis.

Eine Partynacht im Juli 2024, ein Club am Wiener Gürtel. Es wird getrunken und getanzt, es wird gefeiert und gelacht. Und dann? Blackout. Halbnackt wacht die damals 22-jährige Laura T. in einem Bett auf, das nicht ihr eigenes ist. Die Erinnerungen an die vergangenen Stunden fehlen – das Letzte, an das sie sich erinnern kann, ist eine unangenehme Begegnung mit einem Mann. Ausgerechnet dieser steht nun neben ihr und amüsiert sich, dass sie von der vergangenen Nacht nichts mehr weiß. Verwirrt und verängstigt kontaktiert sie ihre Familie. Ein Verdacht kommt auf: K.-o.-Mittel. Laura T. besucht schließlich ein Krankenhaus – in der Hoffnung, dort auf Verständnis, Hilfe und Unterstützung zu stoßen. Doch die wird sie dort nicht finden. Und ist damit nicht die Einzige. Über 100 unterschiedliche Wirkstoffe fallen unter die umgangssprachliche Bezeichnung K.-o.-Mittel: Substanzen wie Benzodiazepine, Neuroleptika oder Antidepressiva, die zur Behandlung psychiatrischer Erkrankungen verwendet werden, sowie GHB und GBL, zwei Substanzen, die auch als K.-o.-Tropfen bekannt sind. In ihrer Wirkung ähneln sie sich. „Die Muskeln entspannen sich, der Körper erschlafft, das Sprechen fällt schwer, die Atmung wird langsamer, und die Sicht verschwimmt vor den Augen“, erklärt Sophia Khom-Steinkellner, Neurowissenschaftlerin an der Universität Wien. „Durch K.-o.-Tropfen verschwindet die Urteilsfähigkeit. Betroffene können schwer einschätzen, was sie gerade machen. Sie sind nicht mehr in der Lage, sich zu wehren oder an Ereignisse zu erinnern.“ Unter Umständen kann das auch zu lebensgefährlichen Situationen führen: „Hochdosiert oder in Kombination mit Alkohol besteht das Risiko, einen Atemstillstand zu erleiden und zu ersticken“, erklärt der Wiener Pharmazeut Islam Abd El Rahman.

Das Letzte, an das sich Laura T. erinnern kann, ist eine unangenehme Begegnung mit einem Mann. Ausgerechnet dieser steht nun neben ihr und amüsiert sich, dass sie von der vergangenen Nacht nichts mehr weiß.

Weggeschickt Schweiß- und Alkoholgeruch liegt in der Luft, junge Feiernde brüllen einander in die Ohren, betrunken von billigem Alkohol. Die Barkeeper sind bekannt für ihre hochprozentigen Mischungen, die Preise sind niedrig. So hat auch der Abend von Elias P. im März 2023 begonnen, als der damals 19-Jährige mit ein paar Freundinnen und Freunden in einen Wiener Club feiern ging. Wie der Abend weiterging, kann Elias nur noch bruchstückhaft rekonstruieren. Am nächsten Morgen erwacht er gegen acht Uhr in der U-Bahn-Linie U6, ohne Telefon und Geldbörse – und ohne Erinnerungen. Er sucht das Krankenhaus Mödling auf, dort wird auf eine Blutabnahme, die K.-o.-Mittel nachweisen könnte, verzichtet. „Es bringt nichts, haben sie mir gesagt“, meint Elias P. Über die Möglichkeit einer Haaranalyse sei er nicht informiert worden. Im Landesklinikum Baden-Mödling bestehe ein klar definiertes Vorgehen für Patientinnen und Patienten, die den Verdacht auf die Verabreichung von sogenannten K.-o.-Tropfen äußern, erklärt das Klinikum auf Anfrage. Zudem stehe die medizinische Versorgung und Sicherheit der Betroffenen im Vordergrund. Ähnliches hat auch die 24-jährige Emma L. erlebt. Im März 2025 besuchte sie gemeinsam mit zwei Freundinnen eine Wiener Bar. Sie wurde auf ein Getränk eingeladen, wenig später wurde ihr schwindlig. Sie fuhr nach Hause und übergab sich. „Ich kann mich noch erinnern, dass ich auf der Toilette war und mich nicht mehr wirklich bewegen konnte – dann weiß ich nichts mehr.“ Die Erinnerung setzte erst einige Stunden später wieder ein. Ihre Erfahrung konnte sie nicht auf die getrunkene Menge Alkohol zurückführen. „Mir war klar, irgendwas muss mir verabreicht worden sein“, erzählt Emma L.

Noch am nächsten Morgen spürt sie die Wirkung: Schwindel, Übelkeit, Kraftlosigkeit und rasenden Herzschlag. Emma L. gerät in Panik, auch weil sie nicht weiß, was passiert ist. Sie beschließt, ins Krankenhaus zu fahren. Schließlich besucht sie die Notaufnahme des Allgemeinen Krankenhauses in Wien. Ein Test auf K.-o.-Mittel wird dort nicht gemacht. „Das Krankenhauspersonal sagte mir, dass man die Substanzen nicht mehr nachweisen könne. Ich sollte es einfach lassen“, so Emma L. „Sie wurde richtig beraten. Es würde wahrscheinlich nichts bringen“, erklärt die Gynäkologin Daniela Dörfler, Leiterin der Opferschutzgruppe AKH. Denn das Zeitfenster, um die Substanzen nachweisen zu können, sei sehr klein. Laut Dörfler leite das Personal des AKH aber routinemäßig eine K.-o.-Mittel-Analyse ein und weise auf eine mögliche Haaranalyse hin.

Das Krankenhauspersonal sagte mir, dass man die Substanzen nicht mehr nachweisen könne. Ich sollte es einfach lassen. Emma L. mutmaßliches K.o.-Mittel-Opfer

Kritisches Zeitfenster Die meisten Substanzen, die als K.-o.-Mittel verwendet werden, sind nur sechs bis zwölf Stunden in Blut und Urin nachweisbar. Doch über eine Haaranalyse kann die Substanz noch bis zu fünf Monate lang nachgewiesen werden, erklärt Klaus Kapelari, ärztliche Leitung des „Kompetenzzentrums Gewaltschutz“ in Innsbruck. Der 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien rät dazu, auch nach dem kritischen Zeitfenster Blut- und Harnproben zu analysieren. Das entspricht auch den Richtlinien der Wiener Gewaltambulanz, wie deren Leiterin Katharina Stolz erklärt. Hier gelte: Innerhalb von 72 Stunden nach dem mutmaßlichen Vorfall entnimmt das Personal Proben. Der Hintergedanke: Neben GHB und GBL werden auch Substanzen als K.-o.-Mittel missbraucht, die länger nachweisbar sind. Auch bei der Polizei stieß Emma L. auf wenig Verständnis: Die zuständige Polizistin zeigte den Vorfall nicht an – aus mangelnder Beweislast. Auf profil-Anfrage erklärt die Landespolizeidirektion Wien: „Liegt der Verdacht vor, dass K.-o.-Tropfen verabreicht wurden, ist eine Körperverletzung anzuzeigen.“ profil änderte die Namen aller Personen, die hier über ihre Erlebnisse berichten, zum Schutz von deren Privatsphäre. Elias P., Laura T. und Emma L. schildern ihre Erfahrungen authentisch. Fotos, Chatnachrichten und ein Krankenhausbefund, die profil vorliegen, unterstützen die Schilderungen der Personen.

Wie häufig K.-o.-Tropfen im Wiener Nachtleben zum Einsatz kommen, ist unbekannt – konkrete Zahlen gibt es nicht. In einer Umfrage der Vienna Club Commission (VCC) und des Forschungsinstituts Educult gaben 8,1 Prozent der Befragten an, schon einmal unwissentlich Betäubungsmittel wie K.-o.-Mittel verabreicht bekommen zu haben. Expertinnen wie Sabine Gasser vom 24-Stunden-Frauennotruf der Stadt Wien gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Nur die wenigsten Betroffenen melden den Vorfall, zu hoch sei die Hemmschwelle, zu groß die Scham. „Frauen erinnern sich nicht an alles und befürchten, dass ihnen nicht geglaubt wird. Viele zögern, Hilfe bei einer Einrichtung oder der Polizei zu suchen. Nur ein Drittel der Frauen, die wegen Erfahrungen mit K.-o.-Mitteln den Frauennotruf kontaktieren, erstattet später Anzeige“, erklärt Gasser. Liegt der Verdacht vor, dass K.-o.-Tropfen verabreicht wurden, ist eine Körperverletzung anzuzeigen. Landespolizeidirektion Wien Lückenhafter Opferschutz Sexualisierte Gewalt ist keine Seltenheit: In Österreich erlebte fast jede dritte befragte Frau sexualisierte Gewalt, das ergab eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung. Seit dem Vorjahr ist die Förderung von Gewaltambulanzen gesetzlich verankert. Derzeit sind solche Ambulanzen nur in drei der neun Landeshauptstädte eingerichtet: in Wien, Graz und Innsbruck. Ihr Fokus liegt auf der Verletzungsdokumentation inklusive Spurensicherung, der Beratung und der Anbindung an Opferschutzeinrichtungen, wie Katharina Stolz, Leiterin der Gewaltambulanz Wien, erklärt. Doch nicht alle Betroffenen – auch nicht Elias P., Laura T. oder Emma L. – suchen eine Gewaltambulanz auf. Krankenhäuser des Wiener Gesundheitsverbundes mit Abteilungen für Gynäkologie und Notfallmedizin sind seit 2009 verpflichtet, Opferschutzgruppen einzurichten. Auch hier haben die Früherkennung von Gewalt, die Dokumentation und die Sicherheit der Patientinnen und Patienten oberste Priorität, so Sabine Eder, stellvertretende Leiterin der Opferschutzgruppe des AKH. Aber: „Opferschutzgruppen sind zwar geschult, allerdings sind die Mitglieder nicht immer im Dienst und jederzeit verfügbar. Als gewaltbetroffene Person treffe ich potenziell auf irgendjemanden, und je nachdem, wer diese Person ist, geht sie unterschiedlich mit Gewaltbetroffenen um“, erklärt Ursula Kussyk, die Leiterin der Frauen*beratung Notruf. Falls ungeschultes Personal einen Fall behandelt, könnte die Behandlung und Beratung darunter leiden: „Die Erlebnisse werden nicht ernst genommen und schnell abgetan, dementsprechend werden dann auch Tests nicht gemacht.“ So, wie es im Fall von Laura T. passiert ist. Ich habe mich nicht wie ein Opfer gefühlt, sondern wie ein Täter, obwohl ich nichts getan habe. Laura T. mutmaßliches K.o.-Mittel-Opfer Der Morgen danach Wenige Stunden nach ihrem schlimmen Erwachen im Juli 2024 besucht Laura T. die Klinik Floridsdorf. In der Erstversorgungsambulanz führt das Krankenhauspersonal einen Urintest auf K.-o.-Tropfen durch: negativ. Für eine Blutanalyse hat die Ambulanz nicht das nötige Equipment, Laura T. muss in die Notaufnahme gehen. Dort wartet sie eine Stunde. Lange Wartezeiten erschweren den Nachweis von K.-o.-Mitteln erheblich. Um Zeitverluste zu vermeiden, arbeitet etwa das AKH nach einem Triage-System, das Patientinnen und Patienten entsprechend der Dringlichkeit der Behandlung priorisiert. „Gewaltbetroffene und Personen, denen vermutlich K.-o.-Mittel verabreicht wurden, werden sofort vorgereiht, die Blutabnahme wird durchgeführt und die Harnprobe entgegengenommen“, sagt Daniela Dörfler, Leiterin der Opferschutzgruppe im AKH. In der Notaufnahme in Floridsdorf haben Ärztin und Krankenpflegerin aber zunächst hinterfragt, so berichtet es Laura T., wieso sie überhaupt einen Test auf K.-o.-Tropfen machen wolle. „Das Personal in der Notfallambulanz war nicht einfühlsam. Ich habe mich nicht wie ein Opfer gefühlt, sondern wie ein Täter, obwohl ich nichts getan habe“, meint Laura. T. Schließlich nimmt ihr das Personal eine Blutprobe ab. Laut den Befunden wurde ausschließlich auf Benzodiazepine getestet, für eine Testung auf GHB und GBL müsste sie, so wird es Laura T. erklärt, mehrere Hundert Euro zahlen. Auch eine Anzeige sei Voraussetzung, um die Testergebnisse zu erhalten, heißt es – dies widerspricht allerdings den standardisierten Prozessen des Wiener Gesundheitsverbunds. Stattdessen habe sie das Personal zu einem Sexualdelikt-Kit gedrängt, einer rechtsmedizinisch-gynäkologischen Untersuchung nach mutmaßlich erfahrener sexualisierter Gewalt. Laura T. versteht das Verhalten des medizinischen Fachpersonals nicht: „Warum muss ich zuerst ein Rape-Kit machen und mich dieser psychischen Belastung aussetzen, bevor ich erfahre, ob mir K.-o.-Tropfen verabreicht wurden?“ Auf profil-Anfrage weist der Wiener Gesundheitsverbund die Schilderungen von Laura T. und Emma L. zurück: „Die beschriebene Vorgehensweise entspricht zum überwiegenden Teil nicht unseren Vorgaben und Prozessen, und es ist daher schwer vorstellbar, dass sowohl im AKH Wien als auch in der Klinik Floridsdorf nicht leitlinienkonform vorgegangen wurde.“ Laura T. entschied sich gegen eine Anzeige. Auch weil sie die Chancen auf eine Verurteilung des Täters gering einschätzte. Tatsächlich führten laut Zahlen der „Frauen*beratung Notruf“ im Jahr 2019 nur 10,34 Prozent der angezeigten Vergewaltigungen zu einer Verurteilung. Anzeigen, die nach dem mutmaßlichen Einsatz von K.-o.-Mitteln erstattet werden, wertet das Bundeskriminalamt nicht gesondert aus. Das unfreiwillige Einflößen jeglicher Suchtmittel oder Medikamente wird als „Begehung von Straftaten mittels Betäubung“ registriert – eine Auswertung der unterschiedlichen Substanzen gibt es nicht. Im Vorjahr wurden laut Bundeskriminalamt österreichweit 150 Anzeigen zu diesem Delikt erstattet, 27 Fälle mehr als im Jahr 2023. Auch in Wien gibt es eine steigende Tendenz: 2023 wurden noch 75 „Straftaten mittels Betäubung“ angezeigt, im Vorjahr waren es schon 92. Wie viele dieser Anzeigen zu Verurteilungen führen, wird vom Bundesministerium für Justiz nicht erhoben. Auch der Wiener 24-Stunden-Frauennotruf verzeichnete innerhalb der letzten vier Jahre eine deutliche Zunahme an Fällen mit K.-o.-Mitteln. Im Jahr 2020 kontaktierten 20 Frauen den Notruf aufgrund einer solchen Erfahrung. Laut Sabine Gasser stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 75 Betroffene an. Die beschriebene Vorgehensweise entspricht zum überwiegenden Teil nicht unseren Vorgaben und Prozessen. Wiener Gesundheitsverbund Die Folgen Für den Einsatz von K.-o.-Mitteln gibt es einige typische Motive, erklärt der Psychologe Hubert Steger von der Männerberatung Wien: „Meist verabreichen Täter, darunter zu einem geringen Anteil auch Frauen, K.-o.-Mittel mit der Absicht, sexualisierte Gewalt auszuüben. Aber auch das Ziel, Betroffene auszurauben, ist ein häufiges Motiv.“ Mit welchem Motiv Laura T. vermutlich K.-o.-Mittel verabreicht wurden, wird die heute 23-Jährige nie erfahren. Fest steht: Jene Partynacht im Juli 2024 beeinflusst ihr Leben bis heute. In den ersten Monaten danach konnte sie kaum schlafen, Angstzustände hielten sie wach, erzählt Laura T. im Gespräch mit profil. Sie nahm Schlafmittel und ging für rund ein Jahr wöchentlich in Therapie. Antidepressiva nimmt sie immer noch. „Ich glaube, eine der größten Folgen ist, dass ich fast schon paranoid auf meine Umwelt achte und mich sehr schnell unwohl fühle, wenn Männer mich ansprechen, egal in welcher Situation.“ Getränke nehme sie nicht mehr an, auch nicht von Freunden, so Laura T. – außer sie sieht selbst, wie das Getränk zubereitet wurde. Auch die Erfahrungen im Krankenhaus prägen die 23-Jährige: „Seitdem meide ich Krankenhäuser komplett. Ich habe kein Vertrauen mehr in Pflege- und Arztpersonal.“