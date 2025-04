Es sind um die 200 Quadratmeter. Grauer Stein, graue Fliesen, graues Taubennetz. Die Tür zum Balkon ist zugesperrt, wobei Balkon trifft es eigentlich nicht so richtig, es ist mehr eine Terrasse, ein Altan, wie man in der Architektur sagen würde. Von dort aus übersieht man den gesamten Wiener Heldenplatz, die parkenden Autos vor der Nationalbibliothek, die Reisegruppen, das Reiterdenkmal von Prinz Eugen, einem Heerführer der Habsburger, der bei Schlachten gegen die Osmanen kommandierte. Die Nationalsozialisten benannten später eine Division der deutschen Waffen-SS nach ihm, heute stellen sich Tourist:innen vor das grünliche Denkmal, machen ein Peace-Zeichen und grinsen in die Kamera.

Für diese Geschichte müssen wir genau hierher. In ihr geht es um einen Balkon, auf den sich am 15. März 1938 Adolf Hitler gestellt hat, um den „Anschluss“ Österreichs an Nazideutschland zu verkünden. Es geht um den Platz vor ihm, auf dem sich über 200.000 jubelnde Menschen versammelt haben. Es geht um die Zweite Republik, die diesen Balkon wegsperren und am liebsten gar mehr auf ihn zurückschauen wollte, ähnlich wie auf die eigene Mittäterschaft bei den NS-Verbrechen.

Schon die verstorbene Historikerin Heidemarie Uhl hat gesagt: Der Altan, umgangssprachlich „Hitler-Balkon“, wurde zur „Ikone der Mitverantwortung Österreichs“ – die kommt dort bislang aber überhaupt nicht zum Ausdruck. Bis 1991 hat sich Österreich als „erstes Opfer“ des Nationalsozialismus inszeniert. Ein eklatanter Widerspruch zu dem, was zwischen 1938 und 1945 wirklich passiert ist. Österreicher kämpften als deutsche Staatsbürger in der Wehrmacht gegen die Alliierten, unter ihnen waren etliche hauptverantwortlich für den Holocaust, über 500.000 Österreicher:innen traten der NSDAP bei. Als Adolf Hitler im Zuge des „Anschlusses“ mit seiner Mercedes-Limousine durch Österreich fuhr, gab es bereits erste pogromartige Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung. Jüdische Geschäfte wurden geplündert, es kam zu willkürlichen Verhaftungen, Jüdinnen und Juden mussten unter dem Gejohle von Schaulustigen die Straßen putzen. Der Völkische Beobachter berichtet in seiner (ersten) Wiener Ausgabe von der „unvergleichlichen Kundgebung des deutschen Wien“, das durch die Ankunft des „Führers“ zur „glücklichste[n] Stadt der Welt“ geworden sei.

Österreich war ein Täterland. Der „Hitler-Balkon“ und all das, was sich am 15. März 1938 vor und auf ihm abspielte, wurde dafür zum 200-Quadratmeter-großen Beweisstück – wahrhaben wollte das allerdings keiner. Monika Sommer, Gründungsdirektorin des Hauses der Geschichte Österreich (hdgoe), sagt: „Die Opferthese war die Gründungserzählung der Zweiten Republik. Deshalb ist man 1955 mit der Staatsvertragsunterzeichnung auch ins Schloss Belvedere gegangen – man wollte nicht an die Szenerie von 1938 anschließen. Mittlerweile sind wir in der Staatsräson, was die Geschichtspolitik betrifft, viel weiter. Es fehlt uns nur noch ein Symbol, dass das auch zum Ausdruck bringt.“

Das Ende des zweiten Weltkriegs ist heuer 80 Jahre her. In der Gedächtnisforschung ist ein derartiges Jubiläum deshalb so bedeutsam, weil es eine Generationenschwelle darstellt. Die große Frage: Wer erinnert uns an das Grauen des Nationalsozialismus, wenn die Zeitzeug:innen irgendwann nicht mehr da sind? Reicht das Zusperren, wie im Fall des „Hitler-Balkons“, oder müssen wir uns als Gesellschaft Symbole gegen das Vergessen, gegen das Verdrängen einfallen lassen?