Im Dauerstau ethischer Fragen

Den Satz „Das wird man doch noch sagen dürfen” motten Sie am besten ganz schnell ein, denn beim Debatteneinsatz demaskiert er Sie in der Nano-Sekunde als rückständigen, alten, weißen Boomer (so das Kürzel der Millenials für Repräsentanten der Babyboomer-Generation), der keinen blassen Schimmer von Identitätspolitik, Sexismus 2.0, Rassismus und sonstigen „red flags” auf dem gesellschaftspolitischen Woke-Terrain hat. „Woke”, was soviel wie wachsam, manchmal auch präventiv aufgeregt bedeutet, ist das neue „politisch korrekt”. Die sozialen Medien fungieren in diesen Debatten naturgemäß gleich monströser Stereoboxen.

In seinem Essay „Halb perfekt ist auch ganz gut” ruft Sebastian Hofer in der aktuellen profil-Ausgabe einerseits zur partiellen Entspannung vor Fettnäpfchen-Panik auf, analysiert aber auch die Hintergründe jener moralischen Dilemma-Situationen, denen wir tagtäglich ausgeliefert sind: Woody Allen-DVDs auf den Müll wegen Verdacht des Missbrauchs? Yung-Hurn wegen frauenverachtendem Anachronismus wegzappen? Bloß keine Avocado-Dips zu den Cocktails, weil doch der Regenwald so unter dem Anbau dieser Dinger leidet? Hofer grübelt weiter: „Wie Tagespendler stecken wir in einem Dauerstau der ethischen Fragen, Probleme und Zwickmühle”, über uns erstrecke sich „ein Himmel voller Drohnen, die uns dauernd beobachten und im Fall des Falles ihre Moralkeulen abwerfen. Ihre Reichweite erstreckt sich von der Hochkultur bis zur Gehsteigkante.” Seine Bilanz: „Wenn die moderne Welt schon so verwirrend und kompliziert ist, dass man es beim besten Willen nur falsch machen kann – kann man es dann auch gleich ganz bleiben lassen? Kategorische Antwort, und wir zitieren an dieser Stelle aus dem Frühwerk von Yung Hurn: „Nein.“