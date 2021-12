1. Erwarten Sie nicht zu viel von einem Gespräch. Die Gefahr ist, dass wir uns selbst und anderen beim Diskutieren zu viel Druck machen. Vielleicht bereitet man sich sogar inhaltlich auf das Treffen mit dem impfskeptischen Onkel vor, liest Faktenchecks, Artikel zum Thema. Häufig diskutieren wir mit dem Wunsch, die Person prompt mit unseren Argumenten zu erreichen. Allerdings geht niemand in ein Gespräch mit der Absicht, überzeugt zu werden. Je mehr Druck man in einer Diskussion macht, indem man signalisiert, dass das Gegenüber von seinem Standpunkt abweichen soll, desto schwerer fällt das der Person oft. Der schwierige Spagat ist, zwar zu widersprechen und auf Fakten hinzuweisen, aber trotzdem der Person die Möglichkeit zu lassen, die Meinung zu ändern, ohne das Gesicht zu verlieren. Sie können sich gedanklich vorbereiten: Überlegen Sie sich etwa, was für Sie die zwei, drei wichtigsten Argumente sind, sich impfen zu lassen. Aber wechseln Sie dann auch wieder das Thema. Es ist gut, wenn man nicht nur über Themen redet, die emotional belastet sind. Und oft ist eine Nachdenkpause hilfreich, damit Argumente beim Gegenüber einsickern können, ohne dass man gleich ein Zugeständnis erwartet. Manchmal prallen Argumente einfach ab, aber manchmal gären sie in Menschen-und Umdenken fällt leichter, wenn man das Gefühl hat, sich selbst zur Entscheidung durchgerungen zu haben.