In der Opferrolle

3.) Und leider ist dieser Tage ein Argument oft zu lesen: Österreich sei eine „Corona-Diktatur!“

Seit Monaten gibt es Sätze wie: „Soll ich mir einen gelben Stern nähen, damit jeder weiß, dass ich nicht geimpft bin?“

Zuerst: Es ist ein historisch zutiefst problematischer Vergleich und eine Verharmlosung der Gräuel des Nationalsozialismus, wenn man allen Ernstes Corona-Maßnahmen auch nur ansatzweise mit der systematischen Ermordung von Juden und Jüdinnen (die im Nationalsozialismus einen gelben Davidstern zur Brandmarkung tragen mussten) gleichsetzt oder darin Parallelen zu erkennen glaubt. Wenn Sie jemanden in der Familie haben, der oder die solche Dinge mittlerweile behauptet, empfehle ich, Einrichtungen wie die Bundesstelle für Sektenfragen oder die Beratungsstelle Extremismus zu kontaktieren – diese beraten auch Angehörige.

Gehen wir auf das Wort „Corona-Diktatur“ ein, das noch öfter fällt: Dass Leute so heftige Kritik am Staat äußern können, ohne dass ihnen etwas Schlimmes passiert, ist eher schon ein Hinweis, dass man nicht in einer Diktatur lebt. Noch wichtiger ist: Würde tatsächlich eine Mehrheit der Bevölkerung der Meinung sein, die Corona-Maßnahmen seien komplett falsch und die Impfung sollte kritisch gesehen werden, dann könnte die Bevölkerung bei der nächsten Wahl mehrheitlich Parteien wie FPÖ oder MFG wählen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass das nicht passieren wird: Ein vehementer Anti-Impfkurs ist eher ein Nischenprogramm. In Österreich sind bereits 77 Prozent der Personen ab 16 Jahren mindestens einmal geimpft, zeigt der Elektronische Impfpass (schön wäre noch mehr). Und ein historisches Detail am Rande: In Österreich gab es bis ins Jahr 1977 eine Impfpflicht gegen Pocken – es wäre aber wohl eine gewagte These, dass das Österreich der 1970er-Jahre eine Diktatur war.

Ich bringe diese Argumente nicht, weil damit überzeugte Impfgegner:innen umgestimmt werden. Oft habe ich den Eindruck, manche sehen es fast schon als Teil der eigenen Identität, nicht geimpft zu sein. Aber es geht nicht nur um diese komplett Überzeugten: Es geht auch um den Rest von uns, dass wir als Gesellschaft genau unterscheiden, welche Behauptungen gut belegt sind – und welche Behauptungen eben nicht. Es ist keine „Diktatur“, jemandem zu widersprechen oder auf Schwachstellen eines Arguments hinzuweisen. Eine der Aufklärung verschriebene Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass wir näher hinschauen, welcher Standpunkt besser fundiert ist – oder wie es der Philosoph Jürgen Habermas ausdrückte: dass wir sehr wohl den „zwanglosen Zwang des besseren Argumentes“ anerkennen.