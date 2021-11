Wie kann ich Hasskommentare melden?

„Man sollte sich einfach ein Beispiel an der französischen Revolution nehmen. Die abgehobene ‚Elite‘ einfach einen Kopf kürzer machen. Thema erledigt“, postet jemand unter einem Beitrag von FPÖ-Chef Herbert Kickl.

„Gehän...gehört diese sa.....“, schreibt jemand über den Mediziner Anthony Fauci.

„Soll sie bitte wo runterspringen, geht sicher keinem ab“, kommentiert jemand unter einem Artikel über Aktivistinnen, die wegen der Klimakrise keine Kinder kriegen wollen.

All das sind Postings auf Facebook, die Gewalt fordern bzw. den Tod von Menschen gutheißen. Was aber recht unbekannt ist: Es gibt mittlerweile eine gute Methode, beleidigende und bedrohliche Kommentare großen Internetplattformen zu melden. Seit dem Frühjahr müssen Facebook, YouTube, Twitter und Co. das Kommunikationsplattformen-Gesetz (kurz: KoPl-G) befolgen. Plattformen sind verpflichtet, gemeldete Postings binnen 24 Stunden zu überprüfen, in komplizierten Fällen binnen sieben Tagen. Wenn Plattformen rechtswidrige Postings systematisch stehen lassen, droht ihnen eine Geldstrafe in Höhe von bis zu zehn Millionen Euro. Im Folgenden werde ich beschreiben, wie man diese Formulare findet und warum es sinnvoll ist, den Plattformen herabwürdigende Äußerungen zu melden.