Hass, Lügen und Videoclips

Die Ermittler fanden, wonach sie gesucht hatten. Am vergangenen Dienstag, frühmorgens, führte der Verfassungsschutz Razzien in sieben Bundesländern durch. 150 Beamte nahmen elf Hausdurchsuchungen vor, 40 Verdächtigen wurden Mobiltelefone und Datenträger abgenommen. Die Beschuldigten sind der rechtsextremen Szene zuzuordnen, die Tatorte befinden sich durchwegs in der virtuellen Welt, auf Facebook, in Whatsapp-Gruppen oder Gaming-Chats. Mögliche Straftatbestände: Wiederbetätigung, Verhetzung.