Kein Gang mit … Philipp Hochmair

Das „East“ also: Mitten im Sternbräu-Komplex und damit an einem der besten Plätze der Stadt. Asiatische Fusion, bisschen Curry, bisschen Wok und Udon-Nudeln, dazu Tom Kha Gai, Chicken Wings und Tuna Teriaki. Die Speisekarte liest sich so, als hätte ein Großgastronom wie Attila Doğudan die Reste vom letzten Champions-League-Catering abgeworfen, aber das muss kein Fehler sein: Doğudan ist mit seinen asiatisch inspirierten Caterings sehr erfolgreich.

Die Wände und Decken sind mit dunklem, schwerem Holz verkleidet, die Tische in Kojen angeordnet. Die Einrichtung sieht sehr teuer aus, sehr nach Salzburg, sehr nach Red Bull. Je länger ich warte, desto mehr Kleinigkeiten fallen mir auf: Nippes, kleine Schälchen, kleine Buddhafiguren, und irgendwann fühle ich mich nicht mehr wie im Red-Bull-Freilichtmuseum (obwohl es nach Organics riecht, ich kann mich aber auch täuschen), sondern wie in einer Skihütte, die als Nobelchinese verkleidet ist. Und ja, dieses extravagante Dress-over passt ganz gut zu Hochmair, der sich ja auch als Paradiesvogel inszeniert, exzentrisch bis nach dem letzten Hemd.

Salzburg ist in diesen Wochen seine Stadt. Zum zweiten Mal ist er der Jedermann bei den Festspielen, eigentlich zum dritten Mal. Schon im Sommer 2018 half er aus, als Tobias Moretti an einer Lungenentzündung erkrankte, und er machte das damals sehr toll und souverän. Jetzt ist die Inszenierung ganz und gar auf ihn zugeschnitten, und zwar auf und neben der Bühne. Er gibt Interviews, überall, Social Media geht fast über mit Hochmair-Storys. Auch ein Buch hat er herausgebracht, eine Biografie, was sonst, und diese ist tatsächlich sehr vergnüglich zu lesen, was auch an seiner Ghostwriterin Katharina von der Leyen liegen mag. Die Biografie heißt „Hochmair, wo bist Du?“.

Apropos.

30 Minuten sind mittlerweile vergangen, und ich bin immer noch allein. Die Kellnerin schleicht um mich, den Orderman für die Bestellung auffällig unauffällig ausgestreckt. Nein, ich möchte noch nichts bestellen, sorry. Sicherheitshalber schicke ich Hochmair eine Nachricht. „Wir haben eh heute ausgemacht, oder?“ Die Nachricht geht nicht durch. Ich rufe an, lande sofort in der Mailbox. „Der Vodafone-Teilnehmer ist derzeit nicht erreichbar.“