Komiker-Gipfel: Harald Schmidt und Michael Niavarani im Schlagabtausch

Niavarani: Wir leben in der besten Zeit, die es je in der Menschheitsgeschichte gegeben hat trotz Terrorismus, Kriegen und der Klimaerwärmung. Das ist eine Tatsache. Da braucht man ja nur einen Blick auf die Statistiken, Zahlen und Fakten werfen. Aber das ist natürlich zurzeit nicht sehr modern. Ich kann dazu nur das Buch des Sozialphilosophen Steven Pinker empfehlen: "Enlightenment now" - unter dem Titel "Aufklärung jetzt" ist es im September auf Deutsch erschienen.

profil: Und dennoch ist Angst das alles bestimmende Lebensgefühl.

Niavarani: Wir fürchten uns zu Tode - in einer völlig unangemessenen Hysterie. Jetzt gerade eben vor den Flüchtlingen. Die westliche Menschheit macht zur Zeit einen kleinen Umweg -mit Trump und indem sie die Grenzen zusperrt, auf die EU pfeift und in einen dumpfen Nationalismus verfällt. In 20,25 Jahren werden wir uns sagen: Was waren wir doch damals für Idioten!

profil: Neben den Flüchtlingen ist der Islam das große Angstthema.

Schmidt: Ich habe es ja an sich ganz gern, wenn mir das Denken abgenommen wird und solche Sätze wie "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" fallen. In dem Fall kann ich nur sagen: Die Diskussion ist sinnlos, weil er ist doch längst da. Der Islam gehört ja inzwischen zu Deutschland wie Autos. In Köln wurde gerade eine riesige Moschee gebaut. Abgesehen davon: Die Migrationsbewegung hat gerade erst einmal begonnen.