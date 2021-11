Kommunikation in pandemischen Zeiten: Shoot the messenger!

Mein zweites Problem mit Haslauers Worten: Er gießt damit Öl ins Feuer der Maßnahmengegner:innen. Prompt folgen etwa Online-Postings, in denen es heißt, Haslauer sei im Gegensatz zu anderen „kein Coronapropagandist“. Das FPÖ-nahe Online-Medium „Wochenblick“ zitierte Haslauer auf Facebook und behauptete, Haslauer kritisiere „das Virologen-Diktat“. Fairerweise möchte ich anmerken: Haslauer hat seine polemische Aussage wohl nicht so extrem gemeint, wie manche Internetnutzer:innen, die die Ernsthaftigkeit des Coronavirus anzweifeln, diese nun interpretieren.

Doch wir leben in einer Zeit, in der Mediziner:innen aufgrund ihrer Arbeit Beleidigungen, Drohungen erhalten. Wir leben in einer Zeit, in der wissenschaftliche Ergebnisse angezweifelt und Verschwörungsmythen verbreitet werden, etwa dass die Pandemie eine „Plandemie“ – also eine geplante Sache – sei. Natürlich hat Landeshauptmann Haslauer das Recht, „ein bisschen“ polemisch zu sein. Aber wir haben das Recht, seine Aussage deplatziert zu finden. Diese erweckt nicht gerade den Eindruck, als würde er den Ernst der Lage rechtzeitig erfassen und die Belastungen, denen Virologinnen und Virologen ausgesetzt sind, genügend ernst nehmen.