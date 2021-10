Lachen über Sebastian Kurz

Übrigens, weil der Hinweis auf die Unschuldsvermutung oft kommt: Meine Kritik hat nichts mit dem Thema Unschuldsvermutung zu tun. Ob einzelne Aktionen strafbar sind, wird letztlich die Justiz klären. Aber lachen oder spotten darf man auch über Aussagen unabhängig ihrer strafrechtlichen Relevanz – etwa wenn der Eindruck moralischer Verfehlungen entsteht.

Nur wo wird der Spott zu wild? Es gibt Stimmen in der ÖVP, die meinen, es werde zu aggressiv und gehässig über Kurz und sein Umfeld gepostet. Es passiert auch Unfaires: So kursierte ein gefälschter Chat, der suggerierte, Kurz hätte geschrieben: „Ich könnt’ vor allen Leuten Welpen in der Donau ertränken, und die würden mich trotzdem noch wählen!“ Für dieses Zitat gibt es keinen Beleg, aber es täuschte Leute. Solche erfundenen Zitate sind unfair gegenüber den Betroffenen, denen etwas Beschämendes in den Mund gelegt wird – und man sollte anmerken: Immer wieder führen erfundene Politiker:innen-Zitate zu Klagen wegen übler Nachrede.

Und dann gibt es Witze, bei denen man die Frage stellen kann, ob sie zu hart, zu geschmacklos sind. Jemand, der in der Wahl seiner Pointen nicht gerade zimperlich ist, ist der Politikberater Rudi Fußi. Er twitterte am 11. Oktober: „Haider und Kurz. Fast auf den Tag genau beide an die Wand gefahren.“