Frei von Fakten, frei von Verantwortung

Es irritiert mich, dass einige Menschen im Internet und außerhalb des Internets es als ihre „Freiheit“ beschreiben, dass sie sich nicht testen lassen wollen, nicht impfen lassen wollen, keine Maske tragen. Jetzt ist die neue Partei „MFG“ in den oberösterreichischen Landtag eingezogen – deren Kürzel steht für „Menschen Freiheit Grundrechte“. Die Partei betreibt Impfalarmismus, sie spricht sich gegen die Maskenpflicht und gegen breites Testen aus, sie postet auf Facebook von einer „Gesundheitsdiktatur“.

Tatsächlich will diese Partei alle Corona-Maßnahmen abschaffen – sie vertritt diese medizinisch zutiefst fragwürdige Position mit dem Hinweis auf das schöne Wort „Freiheit“. Das ist rhetorisch gesehen ein cleverer Trick: Es klingt immer gut, wenn jemand sagt, er oder sie fordere Freiheit. Die Gefahr ist allerdings, dass Freiheit manchmal missverstanden wird als Freibrief zur Rücksichtslosigkeit oder als Freiheit, die Fakten ignorieren zu können, selbst in gefährlichen Situationen.

Das Wort Freiheit wird immer wieder als Argument genutzt, um neue Sicherheitsmaßnahmen oder gesellschaftliche Regeln abzuwehren. Als die Gurtpflicht in vielen Ländern auf der Welt diskutiert wurde, löste das wütende Reaktionen bei manchen aus – inklusive des Vorwurfs, dadurch würde die Freiheit von Bürger:innen zu sehr begrenzt. Zum Beispiel brachte der US-amerikanische Abgeordnete David Hollister Anfang der 1980er-Jahre im Bundesstaat Michigan einen Gesetzesvorschlag für die Anschnallpflicht im Auto ein. Er bekam damals wütende Rückmeldungen – in einem Brief wurde er mit Hitler verglichen. Das berichtete der amerikanische „History“-Channel. Heute würde Hollister wohl eher keinen Brief, sondern massenweise wütende E-Mails oder Facebook-Postings bekommen. Die Debatte um die Gurtpflicht verlief aber nicht nur in den USA erhitzt.