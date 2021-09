Während ich diese Zeilen schreibe, ist vieles noch unklar am Mord in Idar-Oberstein. Aber eines müssen wir ernst nehmen: Worte können brandgefährlich, sogar tödlich sein, wenn sie Gewalt verharmlosen oder sogar herbeisehnen. Und wir können seit Monaten ein wutentbranntes Klima in der Corona-Leugnungs-Szene beobachten: Dort wird das Vertrauen in die Demokratie erodiert. Es heißt, die Pandemie sei eine Erfindung, eine geplante Inszenierung (eine „Plandemie“), um bürgerliche „Freiheiten“ einzuschränken, um eine „Diktatur“ einzuführen.

In verschwörungsaffinen Telegram-Kanälen wird von einer „Kriegserklärung“ an „Machteliten“ geträumt oder diskutiert, ob es eine „Todesstrafe“ für Abgeordnete geben soll, die den Corona-Maßnahmen zustimmten. Die Gefahr ist, dass in Teilen dieser Szene Gewalt zunehmend nicht mehr als Gewalt gesehen wird, sondern als „Notwehr“ umgedeutet wird – gegen die angebliche „Diktatur“, gegen ein System, das angeblich „Freiheit“ raubt. Es mag skurril klingen, was für Thesen in der Corona-Leugnungs-Szene umherschwirren, weil diese so fernab der Realität sind, doch witzig oder harmlos sind solche Erzählungen nicht.

Worte können zu Taten werden – und wir müssen hier auch von jenen eine rhetorische Abrüstung verlangen, die diese „Corona-Diktatur“-Rhetorik selbst benutzen oder sich populistisch dieser anbiedern.