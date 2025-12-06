LASK-Spielerinnen erheben Vorwürfe: „Ich wurde gezwungen, obwohl ich Schmerzen hatte“

Eine Spielerin, die aus dem EU-Ausland zum LASK gewechselt war (und profil namentlich bekannt ist, aber in diesem Text anonym bleiben möchte), erzählt, dass sie bei einem Spiel zu Beginn der Saison mit Schmerzen ausgewechselt wurde – und Physiotherapeuten des Vereins kurz darauf eine Entzündung des Schleimbeutels und eine Knochenhautentzündung festgestellt hätten. Eine Woche durfte sie pausieren, berichtet sie. „Dann aber hat mir der Trainer, obwohl die Schmerzen noch da waren, gesagt: ‚Du hast nichts, stell dich nicht so an, du musst trainieren!‘“ Dieser hätte ihr zudem vorgeworfen, nicht verletzt, sondern „einfach nicht fit“ zu sein, „obwohl er von den Physiotherapeuten meine Verletzung mitgeteilt bekommen hat“.

Das LASK-Frauenteam besteht aus jungen Österreicherinnen und Spielerinnen aus dem Ausland, die den Klub als Sprungbrett sehen. Der LASK will auch im Frauenfußball eine etablierte Größe werden. Derzeit liegt man im Tabellenmittelfeld. Der Ehrgeiz ist groß. Vielleicht zu groß.

Nun aber wird Kritik an den dortigen Zuständen laut – von Spielerinnen, die dem Trainer einen aggressiven Umgang vorwerfen und sagen, dass sie trotz Verletzungen und Schmerzen zu Einsätzen gedrängt wurden.

Das Zugpferd ist der Männerfußball, der die Millionen einspielt – und ausgibt. Vor vier Jahren gründete der Klub aber auch eine Abteilung für Mädchen- und Frauenfußball. Dem LASK liege „viel daran“, wurde erklärt, „traditionelle Geschlechterrollen aufzubrechen und zu zeigen, dass Fußball ein Sport für alle ist“. Mittlerweile hat sich das Frauenteam von der dritten Leistungsstufe in die Bundesliga hochgekämpft.

Der Linzer Athletik-Sport-Klub, kurz LASK, ist in Österreich eine große Nummer. Der Fußballverein spielt in einem neuen, 100 Millionen Euro teuren Stadion, der Kader des Männerteams ist über 30 Millionen Euro wert, große Unternehmen wie BWT, Raiffeisen und Zipfer zählen zur Sponsorenriege. Mehr als 4,5 Millionen Euro an öffentlichen Geldern erhielt der Klub in der Vergangenheit pro Jahr, etwa von der Energie AG, der Linz AG und der Landes-Hypo. Zuletzt wurden knapp 50 Millionen Euro Umsatz erzielt.

profil hat mit der Spielerin mehrere Gespräche geführt. Sie betont: „Er hat mich trotz Verletzung zum Trainieren gezwungen.“ Das hatte Folgen: „Weil ich meine Verletzung nicht auskurieren durfte, kamen Schmerzen am Knie und am Sprunggelenk hinzu. Wenn ich von meinen Schmerzen erzählt habe, wurde das aber nicht geduldet, sondern mir nur vorgeworfen, dass ich simuliere.“ So klagte sie weiterhin über Schmerzen, betont aber, dass die Verletzung von keinem Arzt im Klub untersucht worden sei, sondern ausschließlich von Physiotherapeuten. „Wir haben gute Physiotherapeuten, hieß es, die würden schon wissen, was sie machen.“ Nur ein Mal, noch während der Saisonvorbereitung, sei sie wegen einer anderen Verletzung vom Mannschaftsarzt der Männer untersucht worden, dann aber auf die Physiotherapeuten des Frauenteams verwiesen worden.

Einmal, sagt die Spielerin, konnte sie wegen Schmerzen nicht ins Training kommen. „Der Trainer hat mich dann am Telefon angeschrien und beleidigt. Er hat gesagt, dass ich dumm sei und nichts zu melden habe. Dann hat er mich gedrängt, am selben Tag und tags darauf zum Training noch eine Extraeinheit zu machen.“ Keine Rücksicht auf Verletzungen Eigentlich dürfte so etwas nicht passieren. Die Spielerinnen sind dazu verpflichtet, dem Klub täglich über eine eigene App ihren Gesundheitszustand bekannt zu geben. Sprich: Haben sie gerade die Periode, Kreislaufbeschwerden oder etwa Schmerzen. Solche Vorkehrungen sollen dazu führen, dass das Trainerteam auf Beschwerden der Spielerinnen in der Trainingssteuerung ideal eingehen kann. Offiziell nimmt es der LASK sehr genau: Geben die Frauen über ihr Befinden keine Auskunft, werden sie pro ausbleibender Meldung zu einer Strafzahlung von zwei Euro verdonnert – und säumige Spielerinnen in einer WhatsApp-Gruppe quasi vor dem versammelten Team namentlich dazu aufgefordert (Screenshots liegen profil vor). Das Problem: Rücksicht genommen werde auf den Gesundheitszustand dann aber nicht, behaupten zwei Spielerinnen gegenüber profil. Im September läuft die Spielerin in der Meisterschaft wieder aufs Feld – obwohl sie nach eigener Aussage Schmerzen im Oberschenkel hat und das via Morgenabfrage auch mitgeteilt habe. „Aber der Trainer wollte, dass ich unbedingt spiele.“ Sie wurde massiert und ihr Bein mit Tapes umwickelt. In der Halbzeitpause wurde sie dann aufgrund „extremer Schmerzen“ ausgewechselt. „Ich konnte keinen Schritt mehr gehen, bin ab Minute 30 nur noch gehumpelt und habe mir an den Oberschenkel gefasst. Er hat mich trotzdem am Platz gelassen, obwohl ich rausgerufen habe, dass ich Schmerzen habe und nicht mehr kann – das wurde aber einfach ignoriert.“

profil hat den LASK mit den Vorwürfen konfrontiert. In einer schriftlichen Stellungnahme wird erklärt: „Spielerinnen kommen bei Verletzungen nicht zum Einsatz. Eine Spielerin, die verletzt oder angeschlagen war, spielt nur, nachdem die medizinische Abteilung, nach vorangegangener Begutachtung, sie als einsatzbereit erklärt hat und sie sich einsatzbereit fühlt.“ Es gibt ein Video von dem besagten Spiel, das profil vorliegt. Es zeigt, dass die Spielerin tatsächlich ab Minute 30 Schwierigkeiten beim Laufen hat, über eine Viertelstunde lang immer wieder humpelt, verzweifelt wirkt und sich mehrmals länger an den Oberschenkel greift. Der LASK teilt mit, dass es „im Fußball Usus“ sei, dass „Spieler und Spielerinnen, die kurz vor der Halbzeit eine Auswechslung wünschen, motiviert werden, bis zur Halbzeit durchzuspielen, um die Wechselperioden zu schonen. Sollte ein Weiterspielen nicht möglich sein, wird sie – ungeachtet der aktuellen Spielminute – ausgewechselt.“ Die Spielerin wäre gerne zu einem Arzt außerhalb des Klubs gegangen, um ihren Zustand untersuchen zu lassen. Das Problem: Sie war nicht krankenversichert. Der Hintergrund: Frauenfußball ist in Österreich weitgehend kein Profigeschäft. Beim LASK erhielt die Spielerin monatlich eine pauschale Reiseaufwandsentschädigung, genannt PRAE, in Höhe von 720 Euro – auch eine kleine Unterkunft, die unter 35 Quadratmeter groß ist und nicht den Mittelpunkt des Lebensinteresses darstellen darf, wurde ihr zur Verfügung gestellt. Die Spielerin bestätigte in einer Vereinbarung zwischen ihr und dem LASK mit ihrer Unterschrift, dass ihre Tätigkeit lediglich eine Nebenbeschäftigung sei, auch wenn das nicht den Tatsachen entsprach. Für Spielerinnen, die vom Verein nur eine PRAE erhalten, fallen keine Lohnnebenkosten etwa in Form von Sozialversicherungsabgaben an. Die Fußballerinnen sind damit aber, sofern sie keinem Hauptberuf nachgehen, auch nicht krankenversichert.

Die Spielerin habe versucht, Kontakt zu einer Vertrauensperson im Verein aufzunehmen. „Doch da sickerte alles zum Trainer durch“, sagt sie. Sie versuchte auch, sich an den sportlichen Leiter zu wenden. „Doch der ist mit dem Trainer befreundet.“ Laut der Vereinbarung, die sie unterschrieben hat, wäre ihr ohnehin jegliche Kommunikation zu den Vorgängen untersagt. Zur Verschwiegenheit verpflichtet Es gibt einen heiklen Punkt in dieser schriftlichen Vereinbarung zwischen dem LASK und der Spielerin, die profil vorliegt. Darin heißt es: „Die Spielerin ist während und auch nach der Dauer dieser Vereinbarung gegenüber jedem, auch gegenüber Familienangehörigen und anderen beim LASK tätigen Personen zur Verschwiegenheit verpflichtet.“ Dazu wird festgehalten: „Die Geheimhaltung erstreckt sich auf alle ihr während der Teilnahme am Spielbetrieb des LASK bekannt gewordenen Umstände.“ Sprich: Die Spielerin dürfte sich demnach weder ihren Eltern noch LASK-Mitarbeitern anvertrauen. Der LASK erklärt auf profil-Nachfrage schriftlich, dass diese „Verschwiegenheitsregelung“ ausschließlich dazu diene, „interne Informationen – insbesondere Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse sowie sportliche und taktische Inhalte – zu schützen“. Zur Veranschaulichung wird ein Beispiel genannt: „Wenn eine Spielerin für den LASK aktiv ist und ein Familienangehöriger gleichzeitig bei einem anderen österreichischen Frauenteam tätig ist“, so heißt es in der Klub-Stellungnahme, „wäre es klarerweise kontraproduktiv, wenn vor einem direkten Duell etwa der Matchplan oder taktische Details besprochen würden.“ Jegliche „private Kommunikation im Allgemeinen“, betont der Klub, sei davon aber nicht betroffen. Es gibt auch eine zweite Spielerin, die sich profil anvertraut hat. Auch sie wurde vom LASK aus dem Ausland verpflichtet, ist nicht beim Klub pflichtversichert – und empfand einige Situationen als problematisch. Genaue Details ihrer Erzählungen können hier nicht beschrieben werden, da sonst Rückschlüsse auf die konkrete Spielerin gezogen werden könnten. Im Wesentlichen erzählt sie, dass nach einer Verletzung verstärkt Druck auf sie ausgeübt worden sei. Sie hätte auch sofort wieder – obwohl sie Schmerzen hatte – mit dem Training in der Kraftkammer beginnen müssen. „Ich wurde gezwungen, obwohl ich Schmerzen hatte.“

© APA-Images / Pressefoto Scharing/Daniel Scharinger/Pressefoto Scharinger/APA-Images LASK-Geschäftsführer Siegmund Gruber Der Verein betont, der Vorwurf, „Spielerinnen seien unzureichend medizinisch betreut worden", entspräche „nicht den Tatsachen". Außerdem wird in der Klub-Stellungnahme „kategorisch ausgeschlossen", dass der Trainer „eine Spielerin beleidigt hat".