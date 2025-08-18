Marco Wanda: „Ich bin dem Typen so dankbar, der ich war”
Diese Ausgabe ist guten Nachrichten gewidmet. Zitat aus Ihrem Buch: „Also wurden sie (die Songtexte) auf eine verhaltene Weise hoffnungsvoll, auch wenn ich es selbst nicht war – ich war am Boden angekommen.“ Wie kann man sich aus der Bodenperspektive zur Hoffnung aufraffen?
Marco Wanda
Alles, was mir passiert ist, verdanke ich der Offenheit meines damals 21-jährigen Ichs. Und dieser junge Mensch war so gierig nach Begegnungen und wollte sich und sein Leben so unbedingt radikal verändern. Dieser Energie verdanke ich letzten Endes, dass ich hier sitze. Und der Offenheit des 21-jährigen Marco und all dieser Menschen, die auch meine Künstlergeneration definiert haben.
Sie beschreiben Wien als einen grauen und faden Ort in der Phase Ihres kreativen Erwachens.
Wanda
Vor allem im Underground ging es nach meinem Erleben um nichts. Die Bands haben mit dem Rücken zum Publikum gespielt, und ich wollte eigentlich nur alle anschreien und sagen: „Heast, wir sind dein Publikum, wir haben es verdient, dass du dich umdrehst und uns in die Augen schaust. Weil sonst verstehen wir gar nicht, was du von uns willst.“ Aber dann hatte ich das große Glück, dass ich nach und nach Menschen begegnet bin, die sich mit mir auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnten. Rock’n’Roll ist ja in seinem Kern und in seinen Wurzeln eine Lebenseinstellung, die bemüht ist, Menschen zusammenzubringen und Energien freizusetzen.
Im Gegensatz zu anderen Künstlern hat ja Wanda mit dem Begriff Mainstream keine Berührungsängste.
Wanda
Meine ganze Generation wollte den Mainstream verändern. Wir wollten, dass die Werte des Undergrounds in den Mainstream überspringen. Und ich muss sagen, rückblickend bin ich stolz darauf, weil ich glaube, das ist uns tatsächlich gelungen.
Haben Sie schon einmal die KI mit der Aufforderung „Mach einen Song im Wanda-Stil“ konfrontiert?
Wanda
Ich habe gelesen, pro Anfrage auf ChatGPT braucht es einen halben Liter Wasser Kühlung für das System, deswegen nutze ich das nicht.
Also totale KI-Verweigerung?
Wanda
Ja, komplett.
Wird KI die Musikindustrie in Bedrängnis bringen?
Wanda
Eine Band, bestehend aus leidenschaftlichen Menschen in Fleisch und Blut – das kann eine Maschine niemals ersetzen. Davon bin ich überzeugt.
Sie beschreiben in dem Buch auch wirklich harte Phasen, wo man das Gefühl hat, dass dieser Ruhm wie eine Walze über euch drübergelaufen ist. Wann kam der Punkt, wo Sie sich sagten: So geht das tatsächlich nicht weiter, weil das überlebe ich nicht?
Wanda
Darüber möchte ich tatsächlich gar nicht reden.
Die in dem Buch geschilderten Exzesse beließen einen mit Erstaunen, wie produktiv ein Künstler bei diesem Alkoholkonsum sein kann.
Wanda
Wenn ich irgendwas bedauere, dann, dass ich auch über meinen Zenit getrunken habe. Ich bin mir sicher, dass in meinem Alkoholrausch auch ein paar möglicherweise sehr große Songs verschwunden sind. Am Ende habe ich meinem Talent dann doch mehr geschadet, als dass ich es gefördert habe. Um jetzt die vorletzte Frage zu beantworten: Ja, das war ein Grund aufzuhören, als mir das klar geworden ist.
Trinken Sie gar keinen Alkohol mehr?
Wanda
Nein, ich trinke keinen Alkohol mehr. Aber es folgt der Feststellung, dass ich nichts trinke, jetzt kein Appell. Ich bin da sehr vorsichtig. Wenn man ein Problem mit Alkohol hat, muss man sich Hilfe suchen. Aber ich werde das nicht öffentlich thematisieren. Ich will einfach gar nicht darüber reden, weil ich kein Experte bin, und für mich ist das Thema sehr ernst. In meinem Leben ist das ernst. Wenn das für jemand anderen auch so ist, muss er sich Hilfe suchen.
Sie schreiben, dass Sie der Letzte in der Band waren, der in Therapie gegangen ist.
Wanda
Ich habe gemerkt, dass es für eine Band nach zehn Jahren spätestens überlebensnotwendig ist, dass die Mitglieder sich einer Therapie stellen. Es hat unser Verhältnis untereinander auf eine neue Stufe gebracht. Das ist die Grundlage dafür, das noch mal zehn Jahre machen zu können.
Im Zuge der Erfolgswalze und des damit verbundenen Drucks schlich sich eine gewisse Achtlosigkeit im Miteinander ein?
Wanda
Ich würde sagen, vor allem eine Sprachlosigkeit. Es ist generell schwer, Worte für das zu finden, was wir alle erlebt haben. Aber es ist essenziell, dass man sie findet.
Haben Sie deswegen das Buch geschrieben?
Wanda
Das Buch zu schreiben, hatte unendlich viele Motivationen. Ich wollte einfach auch mich noch mal sehen, als ich jung war. Das war ein abgefahrenes Erlebnis. Und dann wollte ich auch diesem Land irgendwie aufzeigen, was hier passiert ist. Also wie herausragend diese unsere Künstlergeneration eigentlich ist.
Der Theatermacher Claus Peymann hat in einem profil-Interview gesagt: „Ihr Österreicher wisst überhaupt nicht, wie gut ihr seid. Ihr seid so viel begabter als wir Deutschen.“
Wanda
Ich freue mich einfach, Teil einer Generation gewesen zu sein, die sich ernst genommen hat. Und wir haben uns und das, was wir machen, sehr ernst genommen.
Bob Dylan wurde als alter Mann gefragt, wie seine genialen Anfangslieder entstanden sind. Seine Antwort lautete: „Wenn Sie mich fragen, wie ich die geschrieben habe, ich weiß es nicht mehr. Es war so, als ob mir da jemand meine Hand geführt hätte.“ Ging es Ihnen ähnlich?
Wanda
Ja, insbesondere bei den ersten zwei Alben. Da bin ich fast überzeugt davon, dass die von irgendwo zu mir kamen. Ich kann nicht mehr herleiten, was da genau passiert ist und warum ich in dieser Qualität auch zwei ganze Alben schreiben konnte, innerhalb von eigentlich wenigen Monaten. Das hat sich angefühlt, als würde man das Evangelium empfangen von irgendwo.
Und wer war der Absender dieses Evangeliums?
Wanda
Das möchte und kann ich gar nicht erklären. Ich kann nur anerkennen und für immer dankbar sein, dass mir das passiert ist.
Existieren Ängste vor dem Versiegen dieser Quelle?
Wanda
Das Schreiben ist mitunter die größte Liebe meines Lebens. Und das wird auch ewig so bleiben. Aber das, was mir zwischen 2011 und Ende 2013 passiert ist, das wird mir nie wieder passieren. Da bin ich mir im Klaren darüber. Das erlebt man nur ein Mal.
Dass man in einer kleinen Wohnung in der Porzellangasse sitzt und in kurzer Zeit Lieder rausfetzt, die in den Kanon der österreichischen Popgeschichte eingehen?
Wanda
Ja, dass man mehr oder weniger in wenigen Wochen Lieder schreibt, die Jahre später mehrfach mit Platin ausgezeichnet sind und so viele Menschen bewegen.
Wundert es Sie heute rückblickend noch immer?
Wanda
Ich bin dem Typ so dankbar, der ich war. Ich bin diesem Anfang 20-jährigen Marco für immer dankbar. Der hat sich wie auf einer heiligen Mission gesehen. Er wollte irgendwas bewegen, und er wollte Teil von etwas sein. Und jetzt kommt etwas ganz Kitschiges, Amerikanisches, aber ich habe gelernt: „Wenn man an etwas glaubt, wird es wahr.“ Ja, tatsächlich.
Das klingt so nach diesen esoterischen Menschen, die behaupten: „Du musst einen Brief ans Universum schreiben“, wenn man sich etwas wünscht.
Wanda
So würde ich es vielleicht nicht ausdrücken, aber ich meine wahrscheinlich dasselbe.
Waren Sie denn damals überzeugt, dass der Weg aus dem Underground zu den Massen funktionieren wird?
Wanda
Nein, ich war der größte Zweifler – mit Abstand. Weil es mir damals als schier unmöglich vorkam. Radiosender haben ja kaum österreichische Musik gespielt.
Ein Zitat aus dem Buch lautet: „Nur Falco stand auf einem Olymp.“
Wanda
Genau. Aber sonst war nichts. Als wir angefangen haben, war es nicht selbstverständlich, dass man jemals da draußen gehört wird. Dieser Umstand war aber essenziell, weil dadurch konnten wir uns auf unsere Musik konzentrieren. Und haben nicht von irgendwelchen Images und Bildern geträumt. Es gab kein Instagram.
Es ist also kein Manager gekommen, der gesagt hat: „Pass auf, Marco, du ziehst jetzt diese Lederjacke vom türkischen Flohmarkt an. Es warat wegen der Street Credibility.“
Wanda
So etwas gibt es schon lange nicht mehr in der Branche. Die Branche ist längst nicht mehr eingreifend, sondern Plattenfirmen kaufen fertige Bandkonzepte. Im Daily-Musikindustrie-Business kaufen Plattenfirmen fertige Künstler. Das muss man auch wissen, wenn man jung ist.
Ihr Blick auf die Gegenwart – beklommen, sorgenvoll oder optimistisch?
Wanda
Wir sind eine Gesellschaft, aber wir driften gerade auseinander. Das besorgt mich, und das wünsche ich mir anders. Ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft auch das Gemeinsame in den Vordergrund stellen und nicht immer nur auf das uns Trennende schauen. Es passiert im Moment eine Art Tauziehen um die Deutungshoheit über die gesellschaftliche Realität, und das turnt mich sehr ab.
Sie schreiben ja auch, dass ihr als Band bis zur lauten Existenz der AfD und Herbert Kickl beschlossen habt, euch politisch nicht zu exponieren.
Wanda
Grundsätzlich waren wir immer eine politische Band, und diese Band hat immer vor der Spaltung gewarnt. Vor allem in Deutschland hat das eine lange Zeit nicht gereicht, um den linksintellektuellen Künstlerpass ausgehändigt zu bekommen. In Deutschland musst du ganz explizit sagen: „Fick die Rechten.“ Das wollen wir nicht.
Das wäre ja dann auch recht langweilig.
Wanda
Wir können ja nicht ein Drittel der Bevölkerung verleugnen und uns die wegwünschen. Wir können uns ja nicht wünschen, dass man die auslöscht, dass man die ungeschehen macht, sondern wir müssen schauen, dass wir auch diese Menschen wieder in einen gesellschaftlichen Konsens zurückholen. Damit sie nicht von uns die ganze Zeit an den rechten Rand gedrängt werden. Weil dort warten die Verführerfiguren wie Kickl, wie Alice Weidel, und die spalten diese Gesellschaft. Das dürfen wir aber als gesellschaftliche Mitte nicht zulassen.
Das ist ja auch das Motiv, warum viele rechts wählen, weil sie sich abgehängt und nicht gesehen fühlen.
Wanda
Hass und Unverständnis ist immer schlecht, ob das von links oder von rechts kommt, ist egal.
Bei den Verschwörungstheoretikern, die während Corona aufgepoppt sind, war ja das Interessante, dass das ein ideologischer Mischmasch aus allen Lagern war, die sich auf die Elite als Feind geeinigt haben.
Wanda
Aber das ist auch schon der manipulativen Arbeit von rechten Parteien geschuldet. Indem Alice Weidel zum Beispiel beginnt, das Narrativ zu verkaufen, dass Adolf Hitler ein Linker gewesen wäre. Also hier werden ja dann bewusst die Grenzen blurry gemacht. Die werden aufgeweicht, und das macht den Rechtsradikalismus so unberechenbar und auch salonfähig. Und dem muss man natürlich entgegenwirken. Gleichzeitig möchte ich aber nicht ihre Wähler und Wählerinnen diffamieren. Weil dann verlieren wir diese Menschen erst recht.
Das heißt, Rechte in den Konzerthallen sind Ihnen genauso recht?
Wanda
Ich lade ja in meine Konzerthallen niemanden per Brief ein. Es ist nicht mein Bestreben, überhaupt ein bestimmtes Publikum zusammenzustellen. Es soll jeder zu einer Wanda-Show gehen, der will.
Sie brauchen also nicht den Ausweis der linksintellektuellen Künstlerschaft?
Wanda
Ich brauche den Ausweis auch deswegen nicht, weil ich weiß, wo ich politisch stehe.
Wie würden Sie Ihre politische Haltung beschreiben?
Wanda
Ich bin so links, dass ich im Kreis gehe.
Sehr schön. Jetzt eingefallen?
Wanda
Das war meine Antwort. Weiter möchte ich mich tatsächlich zu politischen Themen nicht äußern.
Marco, es ist schwierig, mit Ihnen ein Interview zu führen. Haben die anderen sich auch so die Zähne ausgebissen?
Wanda
Keine Antwort.
Okay. Dann frage ich jetzt was total Banales. Sie haben behauptet, beim letzten Album von Harry Styles inspiriert gewesen zu sein.
Wanda
Ja, keine Ahnung. Ich habe mal in einem Interview gesagt, dass ich ein Lied von Harry Styles gehört habe. Ich könnte jetzt nur irgendwas zusammenfantasieren, um einen künstlichen Bezug herzustellen.
Noch was Harmloses zur Entspannung: Sind Sie gerne Österreicher?
Wanda
Hm, das ist eine große Frage. Bin ich gerne ein Österreicher? Was ist das für eine arge Frage, die habe ich noch nie gehört. Bin ich überhaupt ein Österreicher? Ich mache mir über meine nationale Identität überhaupt keine Gedanken. Noch nie gemacht.
Aber Ihre künstlerische Identität, die hat ja schon was mit Österreich zu tun.
Wanda
Wahrscheinlich ist sie zumindest in diesem Land am verständlichsten. Ob ein Amerikaner den Wortwitz in „Schickt mir die Post“ versteht, weiß ich nicht. Aber es ist halt auch Musik am Ende des Tages.
Wenn Sie jetzt einem jungen Menschen, der unter diese Ruhmwalze gerät, etwas raten sollten …
Wanda
Ich war zum Glück ein bisschen älter. Ich war 26, 27. Aber es ist wie mit allem im Leben. Man muss irgendwann beginnen anzuerkennen, dass einen niemand retten wird. Ansonsten habe ich auch keine Antwort.
Oh doch, das ist eine wunderschöne Antwort.
Wanda
Gut, dann kann man das so stehen lassen. Wenn es losgeht, ist ja schon alles zu spät. Wenn man da hineingerät, wohin es mich geschleudert hat, da hätte ich keinen Ratschlag. Weil ich weiß gar nicht, ob mein Umgang damit der beste war.
Wie war Ihr Umgang?
Wanda
Das lässt sich nicht reduzieren. Das lässt sich nicht so einfach erklären.
War das wie ein Rausch, diese Welle, als alles losgegangen ist? Was ist das für ein Gefühl, wenn man vor 10.000 Menschen steht, und alle singen „Amore“?
Wanda
Der einzige Aspekt, der nicht belastend ist, ist, wenn du das tust, was du liebst. Das ist das Musikmachen, das ist das Konzertespielen. Aber alles andere hat mich überrollt. Alles andere hat mein Leben auf den Kopf gestellt und war belastend. Die Linse der Öffentlichkeit so scharf auf sich gestellt zu fühlen, das war belastend. Aber ich war auch jung, und ich habe mittlerweile gelernt, dass es auch meine Entscheidung ist, wie nah ich diese Linse überhaupt an mich ranlasse. Es ist letzten Endes auch eine Frage der Wahrnehmung. Man kann auch vergessen, dass man berühmt ist, weitestgehend. Und mittlerweile weiß ich ja auch: Es gibt eine Zahl X an Menschen, die mich und meine Band kennen. Und davon hasst uns die Hälfte, und eine Hälfte liebt uns. Es gibt aber viel mehr Menschen, die uns gar nicht kennen. Es gibt viel mehr Menschen, denen wir auch völlig egal sind, und diese Erkenntnis hat mir geholfen, den Druck abzubauen.
Hilft Psychotherapie in solchen Zuständen?
Wanda
Da gibt es keine allgemeinen Plätze. Das muss jeder herausfinden. Ich habe keinen Ratschlag, für niemanden.
Fair enough.
Wanda
Ich kann niemanden retten.
Aber die Musik hat schon eine therapeutische Kraft auf Leute, oder?
Wanda
Das passiert oder nicht. Aber damit beschäftige ich mich nicht. In dem Buch habe ich nur berichtet, wie es ist. Ich bewerte es nicht.
Wie war der Schreibprozess – in Schüben oder in einem Erdrutsch?
Wanda
In kurzer Zeit, innerhalb von sieben Wochen. Das ist einfach nur so dahingeflossen. Ich glaube auch, dass man so ein Buch nur ein Mal im Leben schreibt. Das war mir auch beim Schreiben bewusst, dass ich das jetzt nur ein Mal schreiben kann.
Die Liebe oder ihr Scheitern kommt nur in knapper Form vor. Oft auch nur als produktive Kraft für das Schreiben nach einer Trennung.
Wanda
Keine Antwort.
Ist das ein Schutzmechanismus, den Sie sich verordnet haben?
Wanda
Keine Antwort.
Wird das jetzt das schrecklichste Interview meines Lebens?
Wanda
Ich finde, wir haben ein tolles Gespräch gehabt.
Nun ja: In etwa zehn Mal „Keine Antwort“.
Wanda
Dann bleibt es wenigstens in Erinnerung.
Ich habe unlängst einen Satz von Ernst Jandl gefunden: „Wir sind jung. Und das war schön.“ Ähnliche Gefühle?
Wanda
Ich habe ja jetzt einen Teil meiner Jugend durch das Schreiben zwei Mal erlebt. Und ich glaube, jetzt würde ich es nicht noch mal wollen. Zwei Mal ist sowieso vielleicht sogar schon ein Mal zu viel. Und ich würde nicht noch einmal so jung sein wollen.
Weil es zu anstrengend ist?
Wanda
Ich fühle mich jetzt wohler. Ich war so lange auf der Suche. Und das ist auch gut so, weil hätte ich nichts gesucht, hätte ich diese Band nie gegründet, hätte ich nie all diese Dinge gewollt, und dann wäre das alles nie passiert. Aber ich bin froh, dass ich nicht mehr so auf der Suche nach mir oder einem Leben bin, sondern dass ich mittlerweile halt eins habe. Und jetzt kann man die Jugend um diese Suche beneiden oder eben auch nicht.
Ist es in dieser Gegenwart schwieriger, jung zu sein?
Wanda
In der Welt, in der wir leben, ist es nicht unbedingt beneidenswert, all diesen Anforderungen gerecht werden zu müssen im jungen Alter. Immer das Gefühl zu haben, wenn man mit Ende 20 nirgendwo angekommen ist, sind alle Türen im Leben zugegangen. Weil das ist eine Illusion, die einem der Kapitalismus vorspielt. In Wahrheit hat man viel mehr Zeit, als man denkt.
Auf Ihren PR-Fotos tragen Sie Brille. Neues Image, auch auf der Bühne?
Wanda
Das wäre schlecht, weil die würde kaputtgehen nach dem ersten Song. Manchmal ist es schade, weil ich sehe die Leute sehr schlecht mittlerweile. Und Linsen kriege ich nicht rein. Aber manchmal setze ich die Brille zwischen zwei Liedern auf, um zu schauen, ob noch alle da sind.
Aber diese Ängste, die Sie hatten als junger Mensch, dass Sie kein Rockstar wegen dem beginnenden Haarausfall sein könnten, sind weg?
Wanda
Ich glaube, damit müssen wir uns alle rumschlagen. Ich habe irgendwann entschieden, ich möchte den Leuten einfach begegnen, wie ich bin. Aber es wundert mich manchmal: Eigentlich bin ich vom Charakter her eher ein Mensch, der gerne in der zweiten Reihe steht. Ich bin aber über diese Band in die vollkommen erste Reihe gerutscht, und das seit zwölf Jahren.
Paradox, oder? Aber das hört man immer wieder, dass öffentliche Menschen im privaten Leben oft auch introvertiert sind
Wanda
Im Idealfall geht man durch das Leben anhand seiner Leidenschaften. Das Musikmachen und das gemeinsame Gestalten in Form eines Konzerts, das alles wollte ich, alles andere nicht. Alles, was mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat: Das sind Dinge, die mir eigentlich überhaupt nicht entsprechen. Ich finde das aber mittlerweile nahezu komisch, dass jemand wie ich dennoch seit so langer Zeit in der ersten Reihe steht.
Vielleicht kompensieren Sie die Schüchternheit wie dieser berühmte Rhetoriker in der Antike, der sich seinen Sprachfehler mit Steinen im Mund bei tosender Meeresbrandung abtrainierte.
Wanda
Sensationeller Ansatz.
Könnte es bei Ihnen ähnlich
gewesen sein, dass Sie aus dieser Schüchternheit ganz nach vorngingen?
Wanda
Keine Antwort.
Das war das antwortloseste Interview, das ich je in meinem Leben gemacht habe.
Wanda
Sie könnten ja alle „Keine Antwort“-Fragen drucken.
Könnte vielleicht sehr langweilig für unsere Leserschaft werden.
Wanda
Na ja, aber es gibt schon auch ein paar Antworten.
Sind Sie noch immer ein so leidenschaftlicher Ernest-Hemingway-Fan, wie Sie uns einmal erzählt haben?
Wanda
Ja, leider schreibt er nicht mehr.
Na ja, der Mann hat sich seine Lieblingsflinte aus dem Gewehrschrank genommen, 1961, auch aus Angst, nicht mehr gut schreiben zu können.
Wanda
Ich finde, er hat einfach von der Qualität seiner ersten Werke nichts mehr hinterlassen.
„Der alte Mann und das Meer“ ist doch ein grandioses Buch.
Wanda
Toll, aber er hat nie wieder ein „Fiesta“ geschafft. Nicht mal im Ansatz. Aber dafür lese ich „Fiesta“ einmal im Jahr.
Sehen Sie sich inzwischen mehr als Schriftsteller oder als Rockstar?
Wanda
Meine Leidenschaft ist das Schreiben, in welcher Form auch immer. Ich bin ja nicht fertig mit 38.
Mick Jagger wurde in einem legendären Interview mit circa 28 Jahren gefragt, wie lange er überhaupt noch Musik zu machen gedenkt.
Wanda
Udo Lindenberg haben sie mit 41 das Lebenswerk verliehen, weil die Branche gedacht hat, der stirbt bald. Das finde ich auch lustig.
Und er sitzt fröhlich im Hamburger Hotel „Atlantic“ (Lindenbergs Wohnsitz) und wird bald 80. Mein Fazit Ihres Buches: Wenn Gott dich prüfen will, macht er dich zum Rockstar.
Wanda
Ja, das unterschreibe ich.