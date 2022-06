Österreichische Fußball-Mythen ade: Geht nicht, gibt’s nicht mehr

Mythos 5: Foda war mit vorsichtigem Fußball erfolgreich – er ist der beste Teamchef aller Zeiten

Franco Foda hat den Ruf eines Ergebnis-Trainers, der kalkuliert den Erfolg, aber nicht die Unterhaltung im Auge hat. Tatsächlich verfügt er über den besten Punkteschnitt aller Teamchefs und kam bei der EM ins Achtelfinale. Doch die Statistik verdient einen zweiten Blick: Teamchefs anhand ihres Punkteausbeuten zu vergleichen ist schwierig. Auslosungen können schwere oder leichte Gegner bescheren. Foda hatte als Teamchef überdurchschnittliches Los-Glück. In den Qualifikationsgruppen traf er nie auf übermächtige Gegner: Bosnien, Polen und Dänemark waren als einzige Kontrahenten in seiner viereinhalbjährigen Amtszeit (der Weltranglistenplatzierung nach) über Österreich zu stellen. Dazu ergibt sich Fodas guter Punkteschnitt aus vielen Freundschaftsspielen, die zu Beginn seiner Amtszeit gewonnen wurden, in denen der Deutsche wesentlich mutiger agieren ließ als später in Pflichtspielen – wo vor allem die Handbremse Pflicht war. Und bei der EM (das belegen profil-Recherchen) nahmen einzelne Spieler das Heft zusehends in die Hand und sorgten gegen Italien für einen mutigeren Stil als der Teamchef zunächst geplant hatte. Die Diskrepanz zwischen Trainerkonzept und Spielerveranlagung begleitete das Nationalteam die letzten Jahre.

Fodas Erfolgsbilanz liest sich noch nüchterner, wenn man die Mannschaften aufzählt, die in Pflichtspielen unter dem Ex-Sturm Graz-Trainer besiegt werden konnten: Nordirland, Nordirland, Slowenien, Nordmazedonien, Lettland, Israel, Slowenien, Nordmazedonien, Norwegen, Griechenland, Nordirland, Rumänien, Luxemburg, Nordirland, Färoer, Nordmazedonien, Ukraine, Moldau, Färoer, Israel, Moldau. Fertig. Mehr wurde mit einem hochklassigen Teamkader nicht erreicht.

Foda gelang kein Sieg gegen einen in der Weltrangliste höher klassierten Gegner. Das Potential der Mannschaft wurde nie ausgeschöpft. Foda profitierte von einem guten Kader und Losglück, das ihm echte Kaliber ersparte – und Mindestziele ohne große Mühe (trotz großer Patzer gegen Lettland und Israel in der EM-Qualifikation) erreichen ließ.

Zudem war Fodas Defensive oft löchriger als nun in den mutigen, angriffigen Spielen unter Rangnick. Wenn Foda die Leine los lies, das wusste er, war die Restverteidigung zumeist so miserabel orchestriert, sodass Gegner reihenweise unbedrängt aufs heimische Tor zulaufen konnten. Deshalb positionierte Foda (vor allem nach Führungstoren) seine Truppe gerne wie ein ängstliches Kaninchen vor der Schlange (nach dem Dogma: Hauptsache viele Männer vor dem eigenen Kasten) – und machte schlagbare Gegner damit unnötig aggressiv. Nun umgeht Österreich des Gegners Druck, indem man selbst Druck erzeugt – oder wie gegen Frankreich in der zweiten Hälfte einfach wesentlich strukturierter verteidigt.

Foda ist kein schlechter Trainer (und schon gar kein unerfolgreicher), aber eindeutig unpassend für die aktuelle Zusammensetzung der Nationalmannschaft.

Mythos 6: Wenn ein paar Spieler ausfallen, zerfällt das Team

Eine große Analyse wurde vom ÖFB für das blamable Scheitern in der WM-Qualifikation (Platz 4 hinter Dänemark, Schottland und Israel) versprochen. Am Ende einigte man sich: Es waren einfach zu viele Spieler verletzt. Konkret fielen X. Schlager, Julian Baumgartlinger, Sasa Kalajdzic und Stefan Lainer langfristig aus. Immer wieder musste die Startelf umgebaut werden. Foda bevorzugte das Wehklagen: Fielen Spieler aus (was nicht zu verhindern ist), bemängelte er, dass „Abläufe und Prinzipien“ nicht greifen würden. Dabei wurden diese doch mit dem gesamten Kader trainiert – trotzdem verwies Foda immer auf seine Einser-Garnitur. Nur diese könne Erfolg garantieren. Ausfälle wurden regelmäßig dramatisiert – und schließlich auch als Begründung für das Scheitern in der WM-Qualifikation verwendet. Interessanterweise stand Foda beim WM-Qualifikations-Playoff in Wales der komplette Kader zur Verfügung – trotzdem spielte das ÖFB-Team nicht besser als zuvor.

Ralf Rangnick zeigt nun: Wenn die Spielweise sitzt und passt, können ausführende Akteure leicht ersetzt werden. Zwar sind Klassespieler wie Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, X. Schlager und Konrad Laimer (das hat das Spiel gegen Dänemark gezeigt) zwar weiterhin beinahe unersetzlich. Aber Rangnick stellte im Vergleich zum Kroatien-Sieg gegen Dänemark neun neue Männer aufs Feld. Trotzdem funktionierte die Spielidee.