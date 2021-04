Österreichs Fußball-Nationalteam: Problemfall Foda-Mentalität

Doch eigentlich tickt Foda schon lange so: Er will Fehler vermeiden, nicht Fehler erzwingen. Der Sturm Graz-Insider Frank Wonisch, der Fodas Herangehensweise jahrelang beobachten konnte, erklärt auf dem Internetportal 90minuten.at: „Foda denkt Fußball sehr reaktiv.“ Nach dem Motto: Wer weniger Fehler macht, gewinnt das Spiel. Aber er beachte dabei nicht, so Wonisch, dass ein offensiver Spielstil die Fehlerquote des Gegners auch erhöhen kann. Foda setzt auf biedere Organisation und hofft auf Genieblitze seiner Angreifer. Als nach den ersten Pflichtspielen in der Nations League Kritik am mauen Spiel aufkam, erklärte Sportdirektor Peter Schöttel: „Wenn die handelnden Personen in einer besseren Verfassung sind, werden wir mehr Torchancen in unser Spiel bekommen.“ Doch die Chancenarmut scheint vielmehr am zögerlichen Spielstil zu liegen als an formschwachen Akteuren.