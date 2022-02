Olympia: Die besten Winterspiele aller Zeiten oder Propaganda-Farce?

Ein Beispiel? Das IOC – und mit ihm alle 204 Nationalen Olympischen Komitees (NOK), auch das ÖOC, streichen in ihrer Olympia-Propaganda die Nachhaltigkeit der Peking-Spiele hervor. E-Autos, 20 Prozent Energie bei der Eiskühlung gespart, Bäume gepflanzt. Gepflanzt fühlt man sich, wenn mit keiner Silbe erwähnt wird, dass die Ökologin Carmen de Jong von der Universität Straßburg einen Wasserverbrauch von 2,5 Milliarden Litern allein für die Kunstschneeproduktion errechnet hat. Und Peking als „die unnachhaltigsten Spiele aller Zeiten“ bezeichnet. Thomas Bach und die Seinen werden sie wieder und wieder als die besten aller Zeiten preisen.

Selektive Wahrnehmung: So ergeht es vielen in der olympischen Blase. Die Wortkreation, die sich durch die Null-Covid-Strategie Chinas ergeben hat, ist die beste Beschreibung für den Gesamtzustand des Systems, dem Bach noch bis 2025 als Ober-Olympier vorstehen wird. Ehrenamtlich, so die offizielle Darstellung. Die 225.000 Euro Aufwandsentschädigung (ohne Spesen), die das IOC offenlegte, um zu zeigen, wie transparent es ist, seien nur eine Anerkennung, damit der Chef einen Teil seiner Ausgaben decken könne. Und: Das Geld käme in Zukunft nur noch aus einer Quelle, was immer das heißt.

Das illustriert einen Stil, der sich nicht auf die streng hierarchische Struktur der Olympischen Komitees und Kommissionen beschränkt. Die Führungs- und Denkkultur ist in allen Weltverbänden ähnlich: Entscheidungen werden oben getroffen und über die Befehlskette im Kapillarsystem nach unten verordnet. Das geht gut, weil ja jeder Sportverband gleichzeitig Monopolist in eigener Sache ist. Wer zu Olympia will, muss durch das IOC, ganz einfach. Dass von den Athletinnen und Athleten niemand übernatürlich wird, dafür sorgen die Präfekten auf nationaler Ebene. Andernfalls: Regelbruch! Und schlimmstenfalls heimfahren, wie nach einem Streich beim Schulskikurs. Olympionike kann nur sein, wer davor ein Konvolut an Persönlichkeitsrechten mit seiner Unterschrift abtritt und sich einem anderen Konvolut mit IOC-Verboten unterwirft.