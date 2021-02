Bitte erklären Sie mir die Welt!

Ich bin nicht ganz sicher, ob Sie das jetzt sehr interessieren wird, aber ich war vorgestern früh beim Zahnarzt. Wurzelbehandlung, kurz nach halb neun. Maske runter, Mund auf, Speichelsauger rein, Drillbohrer an! Und ich muss sagen: Es war nicht schlecht. Obwohl ich gemeinhin keineswegs dazu neige, aus einer gewissen Pein auch nur die geringste Lust zu ziehen – anders als, sagen wir, der junge Jack Nicholson, der sich in Roger Cormans Film „The Little Shop of Horrors“ (1960) im Dentisten-Wartezimmer zur Einstimmung begeistert in das Fachmagazin „PAIN“ vertiefte –, ließ doch allein der Umstand, endlich wieder eine dieser körpernahen Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können, eine Art freudige Erregung aufkeimen. In den Watte- und Ödnis-Zeiten, die wir gerade durchleben, kurz, aber brüsk (und ohne 20-Quadratmeter-Regelung) auf den eigenen Körper zurückgeworfen zu werden, das hatte, ich muss es gestehen, etwas ungemein Befreiendes. Deshalb also heißt es: schmerzlich vermisst! Das Sirren des Bohrers! Die Abtragung der Zahnhartsubstanz mit 400.000 Umdrehungen in der Minute! Das jähe Aufglimmen eines durch die örtliche Betäubung schimmernden Schmerzes ...

Halt, ich komme vom Thema ab, tut mir leid. Eilig zurück zu jenem anderen Magazin, das ebenfalls mit „P“ beginnt (und auch nicht für grundsätzlich schmerzfreie Berichterstattung steht, das lassen, pardon, die Zeitläufte nicht zu). Eine ganze Reihe an aktuellen profil-Podcasts steht Ihnen auf unserer Homepage zur Verfügung: einer zum sagenhaften Chaos im skandalumwitterten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung beispielsweise, in einem anderen hat die Autorin und Lehrerin Susanne Wiesinger, die in diesem Blatt mit provokanten Vorschlägen zum Schulbetrieb für Aufsehen gesorgt hat, ihren Auftritt; Clemens Neuhold hat bei ihr persönlich nachgefragt. Ab heute Nachmittag wird es dann auch einen neuen innenpolitischen Podcast abzurufen geben. Es könnte darin um Dinge wie L’down, C’virus und H’Schooling gehen. Sicher ist das allerdings nicht, hören Sie doch einfach selbst rein.