Susanne Wiesinger: "Schuljahr müsste wiederholt werden"

Aktuell nehmen an ihrer Schule nur zehn Prozent der 200 Kinder die Sonderbetreuung vor Ort in Anspruch. Die Mamas seien meist Hausfrauen und dadurch ohnedies daheim. Wenn beide Eltern arbeiten, steigt der Betreuungsgrad. Wienweit sind 35 Prozent der Volksschüler anwesend. Aus dem Ministerium heißt es vage: "Nur jene, die es benötigen, sollen Betreuung in Anspruch nehmen." Not ist relativ. Die Bildungsnot ist an "Brennpunktschulen" aktuell sicher größer als an "Bobo"-Schulen, die offenbar besser besucht sind.



Der Vorsitzende der Pflichtschul-Gewerkschaft, Paul Kimberger, ist zuversichtlicher als Wiesinger. "Wenn wir Risikoschüler intensiv fördern, können wir vieles reparieren." Und dann sei es "überhaupt kein Problem", im Sommer Zeugnisse nach den üblichen Kriterien auszustellen. Im vergangenen Sommer erleichterte das Ministerium das Aufsteigen mit Fünfern noch per Sondererlass.



Am Ende müssen die Lehrer entscheiden, was im Sinne der Schüler ist. Oder im Sinne der Klassengemeinschaft, wie die Schilderungen eines Favoritner Mittelschullehrers nahelegen - er will anonym bleiben. "Und bevor uns ein unwilliger Repetent die nächste Klasse rebellisch macht, schenken wir ihm lieber einen Vierer." Schüler im größeren Stil durchfallen zu lassen, sei wegen des Mangels an Klassenräumen und Lehrern auch gar nicht möglich, meint der Pädagoge. "An städtischen Mittelschulen ist Durchwinken gang und gäbe - nicht erst seit Corona. "Im Pandemie-Modus macht er die Note wesentlich davon abhängig, ob Schüler ihre Aufgaben abliefern - was aktuell gut klappe. Was drinnen steht, sei zweitrangig. Diese Flexibilität hat ihn sein Alltag mit Schülern gelehrt, die trotz ihrer Geburt in Österreich unter massiven Deutschproblemen leiden-jetzt wieder verstärkt.



Die renommierte Bildungspsychologin Christiane Spiel zeigt auf, wie verkehrt es wäre, einer gesamten Generation den Corona-Stempel aufzudrücken. Es gebe Schüler, die in der Pandemie richtig gut vorankämen, weil sie nicht nur mit den Aufgaben zurechtkommen, sondern auch gelernt haben, mit digitalen Plattformen umzugehen und ihren Tag selbst zu organisieren. Soft Skills, die immer gefragter werden und wichtig sind für lebenslanges Lernen.



Und dann gebe es jene, die "völlig aus dem Lernen herausgefallen sind", spannt sie den Bogen. "Um ihren Selbstwert zu erhalten, werten wohl viele die Schule ab und weichen auf Sport, Computerspiele oder anderes aus, bei dem sie gut sind und sich stark fühlen. Junge Männer sind dafür anfälliger als Mädchen."Damit die geplanten Sonderförderungen greifen, müssten diese Risikoschüler erst wieder ins Lernen reingeholt werden. Am Land sei es wegen der kleineren Klassen viel leichter, die Kinder zu erreichen und zu motivieren, als in den randvollen Klassen im urbanen Raum. Gegen diese Schieflage will die Regierung nun 100 meist städtische Brennpunktschulen gezielt fördern.



Vom Sitzenbleiben hält Spiel wenig. "Es ist demotivierend, aus dem Freundeskreis herausgerissen zu werden und als Loser dazustehen. Besser ist es, die Schwächen im kommenden Semester und Schuljahr gezielt zu beseitigen." Allerdings gelte das für "normale Zeiten", schränkt sie ein. "Kommt ein Kind generell nicht mit, tue ich ihm nichts Gutes, wenn ich es durchwinke und es dann keine Lehrstelle bekommt oder in der nächsten Klasse völlig überfordert ist." Dann sei eine Extrarunde im Einvernehmen mit den Eltern doch besser. Wichtig seien Mindeststandards, was Schüler nach der Pflichtschule können müssen.