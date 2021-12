Robert Treichler: Wie stabil ist Österreich?

Weil es einem bei der Geschwindigkeit der Ereignisse schon mal ein bisschen schwummrig werden kann, bietet profil.at übrigens ein besonderes Service zur Ära Kurz: Acht Porträts des Ex-Politikers formerly known as Wunderkind, vom Staatssekretär bis zum Bundeskanzler, freigeschaltet zum Schmökern.

Aber bedeutet der rasche Wechsel im Bundeskanzleramt in den vergangenen Jahren womöglich, dass Österreichs politisches System instabil geworden ist? Nein, diese Sorge ist unberechtigt. Der „Ibiza“-Skandal und auch die Ermittlungen gegen den damaligen Bundeskanzler Kurz hätten in einem labilen politischen System tatsächlich eine Staatskrise auslösen können. Das ist nicht der Fall. Die Parteien in unserer Republik funktionieren, die Demokratie ist lebendig, Koalitionen unterschiedlichster Zusammensetzungen werden gebildet oder sind zumindest realistisch.

Tapetentür auf, Tapetentür zu, ein paar mahnende Blicke und/oder Worte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Großvater-Petz-Style, und niemand zweifelt an der Legitimität der Institutionen.