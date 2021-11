ÖFB: Weil der Hase halt so läuft

Wer bloß an der Oberfläche gräbt, hat früh Feierabend. Auch die versprochene Analyse des frühen Ausscheidens in der WM-Qualifikation wurde vertagt und durch Wehklagen und Ausreden ersetzt. So blieb dem ÖFB-Präsidenten nur noch die Hoffnung, dass der Teamchef in den letzten beiden (bedeutungslos gewordenen) Spielen „vielleicht erfolgreich ist“.

Und wie es der Teufel so will: Das war er. Über den Weltranglisten-80. Israel fegte Fodas Team 4:2 hinweg, über den 181. Moldau sogar 4:1. Gleich nach dem Abpfiff verkündete der hocherfreute Präsident: „Franco hat, glaube ich, das Vertrauen verdient.“

So schnell Milletich nach der Klatsche in Israel das Feuer auf den Teamchef eröffnet hatte, so rasch stellte er es nach dem aktuellen Sieg wieder ein. Dabei haben die letzten Spiele nichts am Ist-Zustand verändert: Österreich belegte hinter Dänemark, Schottland und Israel den blamablen vierten Platz in der WM-Qualifikations-Gruppe F. Foda konnte in vier Jahren gegen kein höherklassiertes Team gewinnen – und seine Übervorsicht verliert er nur dann, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht.

Für große Umwälzungen fehlte nach dem langen Zaudern die Zeit. So blieb dem Präsidenten nur, von guten Leistungen und „zweimal vier Toren“ zu schwärmen.

Der ÖFB hätte in den vergangenen zwei Monaten Gelegenheit gehabt, die Misere fachlich aufzuarbeiten und nachvollziehbar zu begründen, warum Foda der falsche – oder auch der richtige – Teamchef ist. Stattdessen hat man gegen die Nummer 80 der Weltrangliste Tore gezählt – und im Präsidium spontan entschieden. Weil der Hase nun einmal so läuft.