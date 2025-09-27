Rapid Wien: plötzlich Meisterkandidat. Wie konnte das passieren?

Die Situation ist ungewohnt. Seit 2013 ging der Meisterteller zehnmal nach Salzburg und zweimal nach Graz. Nun erklärte Wolfsberg-Coach Didi Kühbauer: „Rapid ist der absolute Meisterkandidat.“ Damit ist er nicht allein. Ganz Österreich sieht Rapid neuerdings als Titelfavoriten. TV-Experten, Analysten und sogar der Salzburg-Sportchef Rouven Schröder, der vor wenigen Tagen festhielt: „Rapid hat den stärksten Kader.“ Was tut sich da in Wien-Hütteldorf?

Doch in der neuen Saison ist etwas anders. Rapid eilt der Konkurrenz davon – dem Meister Sturm Graz, dem schwerreichen Red Bull Salzburg. Der neue Rapid-Trainer Peter Stöger, eigentlich eine Austria-Ikone, wird gefeiert. Die Bilanz nach sieben Runden: überlegene Tabellenführung, fünf Punkte Vorsprung.

Rapid Wien ist Rekordmeister, Fanmagnet, mit 25.000 Mitgliedern der größte Fußballklub des Landes und: sehr leidensfähig. Seit 17 Jahren ist man nun schon ohne Titel, obwohl jedes Jahr die „Mission 33“ angegangen wird, also der 33. Meistertitel der Vereinshistorie. In der Realität rangiert Rapid zwischen Freunderlwirtschaft, Pleiten und Fan-Krawallen. Im vergangenen Frühjahr gingen zehn von 16 Liga-Partien verloren. Anfang März bewarfen Fans die Polizei in Hartberg mit Klotür und Waschbecken. Am Ende wurde Rapid bloß Fünfter.

Schon vor Saisonbeginn wurde die grün-weiße Ambition deutlich. Da wollte Rapid den heimischen Superstar Marko Arnautović verpflichten und ihm ein Jahresgehalt von mehr als drei Millionen Euro brutto bezahlen. Ein für österreichische Verhältnisse unüblich üppiges Salär. Am Ende zerschlug sich der Transfer, trotzdem machte das Bestreben deutlich: Rapid will heuer hoch hinaus. Und hat auch das nötige Kleingeld dafür. Die Rapid-Bosse um Ex-ORF-Chef Alexander Wrabetz und Milliardär Michael Tojner hatten den Fans bei ihrem Amtsantritt vor drei Jahren versprochen, „alles dem sportlichen Erfolg unterzuordnen“. Doch das war nicht so einfach. Red Bull Salzburg erwirtschaftete in der Saison 2023/24 182 Millionen Euro, Rapid bloß ein Viertel. Auch Sturm Graz hatte Rapid mit Millionentransfers und Europacup-Geldern abgehängt. Tojner überlegte 2023 im profil, „30 Prozent der Rapid GmbH abzugeben und damit 20 bis 30 Millionen für den Verein zu mobilisieren“. Doch die Mitglieder legten sich quer. Nun spielt man das Geld über andere Wege ein.

Rapid hat – Europacup-Einnahmen und Transfererlöse zusammengerechnet – in den letzten Monaten fast 40 Millionen Euro eingenommen. Allein die Verkäufe der beiden 23-jährigen Kicker Mamadou Sangaré und Isak Jansson spülten zuletzt knapp 19 Millionen in die Klubkassa. Erworben hatte man sie um bloß ein Zehntel dieser Summe. Der Mann hinter dem finanziellen Aufschwung heißt Markus Katzer. Der Rapid-Sportdirektor ist seit 2023 im Amt und hat seither einiges bewegt. Katzer hat das Scouting verändert und junge, talentierte Kicker mit hohem Wiederverkaufswert geangelt. Einst spielte der 45-Jährige selbst für Rapid, doch er vermeidet konsequent den Eindruck, einen Versorgungsposten innezuhaben; trägt feinen Zwirn statt Trainingsanzug und spricht von „Marktwerten“, die er entwickeln wolle. Und das Geschäft mit den Rohdiamanten funktioniert. Einen Teil der eingenommenen Millionen steckte Rapid sofort wieder in neue Spieler. Der Norweger Tobias Gulliksen wurde um knapp vier Millionen Euro verpflichtet – der teuerste Einkauf in der 126-jährigen Vereinsgeschichte. Dazu wechselten Martin Ndzie (2,5 Millionen), Petter Nosa Dahl (1,5 Millionen) und Marco Tilio (1,5 Millionen) nach Wien. Finanziell sei es „eine der besten Zeiten für Rapid“, erklärte Präsident Wrabetz. „Wir sind in eine Größenordnung gekommen, in der wir noch nie waren.“

© APA/GEORG HOCHMUTH Jubelstimmung Rapid-Juwelen Dahl, Horn, Antiste (v. li.) jubeln in der Conference-League-Qualifikation Bild anzeigen © APA/GEORG HOCHMUTH Jubelstimmung Rapid-Juwelen Dahl, Horn, Antiste (v. li.) jubeln in der Conference-League-Qualifikation

Nun soll das Geld auch in Titel verwandelt werden. Dafür wurde ein erfahrener Trainer verpflichtet. Peter Stöger, 59, hat bereits den 1. FC Köln und Borussia Dortmund trainiert. Im Gegensatz zum ständig brodelnden Rapid-Umfeld strahlt Stöger weltmännische Ruhe und Gelassenheit aus. Rapid sei „eine große Herausforderung, die mich wahnsinnig reizt“, erklärte Stöger, der vor zwölf Jahren den Stadtrivalen Austria Wien zu dessen letztem Meistertitel gecoacht hatte. Stöger wird von den Rapid-Fans aber nicht gehasst. Das mag daran liegen, dass er nicht nur das violette Trikot trug, sondern auch für Grün-Weiß auflief, mit Rapid Meister wurde und 1996 ins Europacup-Finale einzog. Stöger ist ein Pragmatiker, der gerne Brillengestelle in den Farben der von ihm betreuten Klubs trug. „Ob du violettes, grünes oder rotes Blut hast“, erklärte er beim Amtsantritt, „entscheidet nicht darüber, wie lange du da bist. Es zählt allein der Erfolg.“ Und Stöger hat viel vor. In der Liga ist Rapid nach sieben Runden noch ungeschlagen, man steht im Cup-Achtelfinale und in der Gruppenphase der European Conference League. Die Millionen-Neuzugänge haben mehrheitlich eingeschlagen. Stöger steigt trotzdem auf die Euphorie-Bremse. Und das aus gutem Grund.

Auch in der vergangenen Saison war Rapid fulminant gestartet und lag mit packendem Angriffsfußball wochenlang an der Tabellenspitze. Sportdirektor Katzer hatte beim Red-Bull-Fußball Anleihe genommen und den Deutschen Robert Klauß als Trainer geholt, der bereits als Assistent von Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann tätig war. Rapid sollte modern und offensiv spielen. Mit dem neuen Stil zog der Klub ins Europacup-Viertelfinale ein, erstmals seit 30 Jahren. Doch dann kehrten alte Probleme zurück. Nach einem Derbysieg prügelten Fans aufeinander ein. Star-Stürmer Guido Burgstaller wurde mit 1,68 Promille Alkohol im Blut vor einem Wiener Szenelokal niedergeschlagen und fiel lange aus. In Hartberg attackierten grün-weiße Fans die Polizei. Auch sportlich stürzte Rapid ab. Gerüchte machten die Runde, dass einige Stars nicht mehr hinter dem Trainer stünden, weil der in der Kabine unnahbar und kühl agiert haben soll. Noch vor Saisonende wurde Robert Klauß entlassen. Da fiel den Rapid-Bossen Peter Stöger ein, der als nahbarer Menschenfänger gilt. Und noch dazu beinahe überall Erfolge feierte. Mit der Austria wurde er Meister, Köln führte er in die Bundesliga und Dortmund vom Tabellenmittelfeld in die Champions League. Das Problem: Bislang war er nicht für eine allzu spektakuläre Spielweise bekannt, so wie sie Rapid zuletzt als neue Leitkultur ausgegeben hatte, sondern eher dafür, mit einer guten defensiven Absicherung und Konterspiel Erfolge einzufahren. „Peter Stöger ist jemand, der es schafft, eine gute Stimmung zu erzeugen“, erklärte der Ex-Austria-Kicker Florian Klein vor drei Jahren. „Seine Art zu spielen, ist aber eher defensiv – mit vielen Umschaltmomenten.“