Sebastian Hofers Lexikon der modernen Emotionen – Nummer 11: Jäh-Angst

Gefühl Nr. 11: Jäh-Angst– das Gefühl, dass man leider jederzeit mit allem rechnen muss

Neulich in meinem Wohnbezirk: Ein Mann wird verletzt. Abends, im Park. Ein Unbekannter hat eine Pistole gezogen und auf ihn geschossen, mehrfach, einfach so. Ein paar Tage später stellt sich zwar heraus, dass der Unbekannte dem Opfer womöglich doch nicht so ganz unbekannt war, wie man anfangs geglaubt hatte, was die Angelegenheit zwar auch nicht besser macht, aber den Schock der Sinnlosigkeit immerhin ein bisschen abmildert. Allerdings: Man hätte es auch so geglaubt. Also dass es Leute gibt, die so etwas machen: grundlose, plötzliche Gewalt.

Man rechnet inzwischen ja schon fast damit, dass die Menschen unberechenbar geworden sind. Die Dünnhäutigkeit, die sich viele über die vergangenen Monate – in Maskenstreits, Putindiskussionen, Autobahnbaustellenbereichen – antrainiert haben, schlägt mittlerweile voll durch. Und, ich fürchte, auch immer öfter einfach zu.