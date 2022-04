Sebastian Hofers Lexikon der modernen Emotionen – Nummer 6: Temporalklappern

_______________

Gefühl Nr. 6: Temporalklappern– die scheinbar weit entfernte Erinnerung an gerade erst Vergangenes.

_______________

Mit der Zeit verhält es sich ja so ähnlich wie mit der Stimmung im Internet: Man kann sie meistens nur ganz schwer fassen, und wenn es einem doch ausnahmsweise gelingt, dann packt man es schon gar nicht mehr. Twitter ist immer auch eine metaphysische Angelegenheit. Um es ein bisschen weniger technisch, also philosophisch zu formulieren: Wenn der Mensch morgens in einen Fluss steigt, und am Abend wieder heraus – ist er noch derselbe? Also der Fluss natürlich, der Mensch ist wahrscheinlich nur ziemlich aufgeweicht. Wobei: So ein handelsüblicher Mensch fließt ja ebenfalls, rein zeitlich betrachtet.

Aber es kommt natürlich schon immer auf die Geschwindigkeit an. Und darum frage ich mich heute, ob das eigentlich früher auch schon so war: Dass man sich ständig an Dinge erinnert, die einem unwahrscheinlich weit weg vorkommen, nur um gleich verblüfft festzustellen, dass das alles ja erst gestern war (oder von mir aus vor einem halben Jahr).