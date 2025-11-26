Manchmal haben es zwei, die eigentlich schwer aneinander interessiert sind, nicht ganz leicht, zueinander zu finden. Die Gesamtsituation, sie passt einfach nicht. So wie im Fall des vor Kurzem im 22. Wiener Gemeindebezirk eröffneten „Paco Ribera“, des neuesten Ablegers des in der Nussdorfer Straße zu einigem Ruhm gekommenen Tapas-Eldorado „Paco“. Gast und Wirt, sie wollten in diesem Fall einfach partout nicht zusammenfinden.

Die Wirtsleute – das sind in diesem Fall zwei Nichtspanier. Patrick Troger, Tirol, und Dominik Müller, Oberösterreich – wollten eigentlich schon zu Sommerbeginn einen spanischen Touch an das Ufer der Neuen Donau spülen. Es wäre auch alles bereit dafür gewesen, wie Müller nicht ohne Seufzen erzählt, doch es fehlten die Genehmigungen. Im heurigen Herbst war es dann so weit, ein nicht unbedingt idealer Zeitpunkt für eine Neueröffnung in der Nähe eines Flusses.

Der Gast, der hat’s aber auch nicht ganz leicht mit dem „Paco Ribera“: Das Kartenmaterial einer bekannten Suchmaschine kann mit den Gegebenheiten vor Ort nicht gut umgehen – so kann es passieren, dass man zwar irgendwie angekommen ist, aber das Lokal trotzdem nicht sieht. Die App des öffentlichen Nahverkehrs lässt einen überdies bei der falschen U-Bahn-Situation aussteigen. Es geht also vorbei an Bauzäunen, Hochhäusern und Absperrungen – irgendwie auch ganz schön so eine unfreiwillige Wanderung. Im „Paco Ribera“ gibt es diesbezüglich Problembewusstsein: Müller hat jede erdenkliche Art der Anreise mit vielen Pfeilen auf der Website kindgerecht aufbereitet, ein Blick ins Netz hätte also alles leichter gemacht.

Nicht nur an die Wegbeschreibung wurde gedacht: Es gibt Teller mit „Paco Ribera“-Logo, fesche Menükarten mit goldenem Logo, neue Gläser, schicke Möblierung – schöner wird’s nimmer. Inhaltlich setzen Müller und Troger auf ein Programm, das die Kundschaft schon aus dem Original-„Paco“ und dem kleineren, im 1. Bezirk beheimateten „Reserva Iberica“ kennt.