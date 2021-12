Was wurde aus unseren Menschen des Jahres?

Sie machte das Versagen der heimischen Politik bei den großen Fragen von Asyl und Zuwanderung offenkundig. Damit hat sie sich in die Geschichte des Landes eingeschrieben. Arigona Z, "Mensch des Jahres 2009." Heute führt die junge Frau ein ganz normales Leben in Österreich und möchte nicht mehr in den Medien präsent sein.