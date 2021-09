ÖFB: Was geschah vor, während und nach der EM wirklich?

Zum sportlichen Dilemma gesellt sich Fodas Naturell. Seine Spieler, durchwegs gestandene Stars ihrer Zunft, behandelt er oft wie Schulbuben. Nach der 0:4-Niederlage gegen Dänemark im März dieses Jahres eskalierte die Lage: Foda soll in der Kabine so lautstark gegen seine Kicker gewettert haben, dass sogar Sportdirektor Peter Schöttel dazwischengehen musste. "Er hat gesagt: Jetzt reicht es, das hat hier keinen Platz",beschreibt einer die Situation, der an diesem Abend dabei war. "Franco hat höhnische Bemerkungen losgelassen. Wenn er gewinnt, hat er alles richtig gemacht. Wenn er verliert, werden die Spieler zur Verantwortung gezogen."



Gelegenheiten dazu gab es heuer genügend: Lange trug Foda seine guten Ergebnisse wie ein Schutzschild vor sich her, um Kritik an seiner langweiligen Spielanlage abzuschmettern. Doch die Makel wurden zunehmend offensichtlich: In seiner vierjährigen Amtszeit konnte kein einziger höher klassierter Gegner in einem Pflichtspiel besiegt werden. Von den letzten zehn Partien wurden sechs verloren. Der fade Ergebnisfußball liefert nicht einmal mehr Ergebnisse.



Vor der EM war die Sorge bei vielen groß. Ein Trainer der deutschen Bundesliga betonte gegenüber profil: "Die Spieler kommen zu uns zurück und sind verwundert, wie sie im Nationalteam spielen sollen. Sie zweifeln am Spielstil." Auch der rekonvaleszente Kapitän Julian Baumgartlinger erhielt Anrufe und Nachrichten von Mitspielern, die ihm ihr Leid klagten.



Gemeinsam mit dem ÖFB-Physiotherapeuten Mike Steverding beschloss Baumgartlinger, keinen öffentlichen Wirbel zu schlagen, sondern intern konstruktive Kritik zu äußern. Baumgartlinger gilt als vernünftige Stimme des Teams. Auch der 57-jährige Steverding, der ein Reha-Zentrum in Deutschland betreibt und schon Sportstars wie Dirk Nowitzki behandelte, genießt hohes Ansehen bei den Spielern. Mit ihrem Anliegen wandten sich die beiden an Verbandspräsident Windtner, Sportdirektor Schöttel und auch an Foda selbst. "Dadurch wurde verstärkt ins Team hineingehört und schnell bemerkt: Da ist ja noch viel mehr Unmut vorhanden, als einige gedacht haben",erzählte ein ÖFB-Betreuer. Windtner nahm Foda darauf in die Pflicht und ordnete besagten Teambuilding-Lehrgang an.