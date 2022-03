Wolfgang Ambros: Der Unendliche

Von Walter Gröbchen und Manfred Klimek

Waidring in Tirol. 2048 Einwohner, ein Skigebiet mit Dinosaurier-Freizeitpark, etliche Hotels, keines davon mit Haubenküche wie im nahen Kitzbühel oder im etwas ferneren Ischgl. Hier machen Familien Urlaub, deren Wochenbudget null Eskapaden duldet – Vollpension, nach dem Abwedeln etwas Halligalli, Obstler, kein Cognac.

Oben auf dem Berg Dinosaurier, unten im Ort der Dinosaurier der österreichischen Popmusik. Mitten in Waidring lebt seit Jahren Wolfgang Ambros, den es halb zufällig hierher verschlagen hat. Er kennt den Ort seit den 1980er-Jahren, kam her zum Skifahren – Ambros war ein Könner auf Brettern und auch Skilehrer –, und irgendwann blieb er dann hier. In den Bergen. Hinter den Bergen.

Wolfgang Ambros lebt in einem durchschnittlichen Haus mit durchschnittlicher Einrichtung. Viel helles Holz, im ersten Stock auch dunkles. Kein Prunk, keine goldenen Schallplatten an den Wänden. Dafür eine gut eingerichtete, kompakte Küche gleich neben dem Eingang und ein Kühlschrank voll Bier und Wein. Ausgesuchte Weine, Südsteiermark.

Der Hausherr grantelt. Das tut Ambros oft, sagt man. Und dass man es als Journalist nicht leicht hätte mit ihm. Wir sind nach Waidring gekommen, weil wir Ambros überreden wollen, für eine ORF-Doku zu seinem 70. Geburtstag am 19. März ein Interview zu geben. Ein langes Interview, ein schonungsloses Interview. Obwohl: Ein bisschen Schonung hat Ambros verdient, denn das Alter ist nicht gut zu ihm. Seine Wirbelsäule ist kaputt, er kann nur mit Krücken gehen – täglich Schmerz, ein Schmerzensmensch.

Er ist kein schöner Anblick. Gekrümmt geht er voran, um uns die alte, an das Haus angeschlossene Diskothek zu zeigen, die er hier mit Partnern unterhielt und die ihm und seiner Band auch als Proberaum diente. Die Gläser hinter der Theke haben Staub angesetzt, den Ambros kurz und linkisch wegzuwischen versucht. Er grummelt vor sich hin, erzählt ein wenig von seiner Gegenwart, von Konzertplänen zu seinem Geburtstag. Die Stadthalle soll’s sein. Dann kommt Familie. Wir fangen an zu stören und vereinbaren, ein andermal wiederzukommen. Mit Filmteam und vielen Fragen. „Ja ja, kommt’s ruhig, ich werd’ dann schon sehen, was ich euch beantworte.“

Zu einem zweiten Treffen kommt es nicht.

Zurück in Wien nutzen wir unsere Social-Media-Accounts und fragen, ob da wer was über Ambros gesammelt hat. Keine Platten, die haben wir selber alle, sondern Zeitungsausschnitte, private Fotos, eventuell Autogrammkarten und sonstige Devotionalien, die für den Film von Wert sein könnten. Diesen harmlosen und nie als Hintergehung geplanten Aufruf versteht Ambros als unverschämten Eingriff in sein Privatleben, als Suche nach Dreck unterm Teppich. Er tobt, meldet sich tagelang nicht und sagt dann das Interview ab. Immerhin wissen wir jetzt, wo Waidring liegt.