Aussagen von Haselsteiner & Co: Was René Benko ins Gefängnis brachte

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen hegt die WKStA nun jedoch den Verdacht, dass „die Stiftungskonstruktion lediglich zum Schein besteht und vorrangig dazu dient, nach wie vor vorhandenes Vermögen, das faktisch René Benko zuzurechnen ist, weiterhin dem Zugriff der Behörden, Masseverwalter und Gläubiger zu entziehen und ihm dennoch über seine Mutter als Strohfrau erhebliche finanzielle Zuwendungen, geldwerte Nutzungen und eine faktische Zugriffsmöglichkeit zu gewähren“. So steht es – profil-Recherchen zufolge – in der nicht ganz vierzig Seiten umfassenden Festnahmeanordnung. Damit argumentiert die WKStA die aus ihrer Sicht bestehende Tatbegehungsgefahr – neben Verdunkelungsgefahr einer der beiden Haftgründe, welche Benko nun zumindest vorübergehend ins Gefängnis gebracht haben.

Ein zentraler Punkt: die von Benko mit seiner Mutter gegründete „Laura Privatstiftung“, in der wesentliche Teile des Familienvermögens gebunkert sind. Vereinfacht gesagt, ermöglichte es die Stiftungskonstruktion dem Signa-Gründer bisher, trotz persönlicher Pleite als Einzelunternehmer im März 2024 weiterhin wie ein Milliardär zu leben. Allerdings kann Benko offiziell nur indirekt davon profitieren: Zum Begünstigtenkreis der Stiftung zählen – jedenfalls auf dem Papier – enge Familienmitglieder, nicht jedoch er selbst. Das macht die Situation etwas kompliziert, hat aber den Nebeneffekt, dass das in der Stiftung liegende Vermögen bis dato immun gegen den Zugriff des Insolvenzverwalters und der Gläubiger ist.

Gemäß Darstellung der WKStA äußerte Haselsteiner als Zeuge unter Wahrheitspflicht die Vermutung, Benkos Mutter habe alles unterfertigt, was ihr Sohn ihr vorgeschlagen habe. Die Laura Privatstiftung habe sich – soweit er sich erinnern könne – niemals von sich aus in eine Vereinbarung eingebracht, sondern es sei Benko gewesen, der gemeint habe „das macht die Laura Privatstiftung beziehungsweise das macht die Mama“. Oder: „Die Mama kriegt immer von der Laura Privatstiftung das Geld und die Mama schenkt es mir.“ Ein weiterer hochrangiger Signa-Investor soll ausgesagt haben, Benko sei sowohl in der Signa-Gruppe als auch in der Firmengruppe rund um die Laura Privatstiftung „allmächtiger Alleinherrscher“ gewesen. In der Festnahmeanordnung hält die WKStA trocken fest: „Seine Angaben werden durch vorliegende Whats-App-Nachrichten gestützt.“

„Zahlreiche weitere Protokolle zeigen, dass die Stiftungskonstruktion lediglich nach außen hin zum Schein Bestand hat“, fasst die WKStA zusammen. Nicht zuletzt gehört der Laura Privatstiftung auch jene Villa in Igls, südlich von Innsbruck, in der Benko zuletzt hauptgemeldet war. Die Ermittler bezeichnen das zig Millionen Euro teure Gebäude als „Villa N“. Dort sei monatelang überhaupt keine Miete bezahlt worden, heißt es profil-Recherchen zufolge in der Festnahmeanordnung: Es sei „nicht ersichtlich, dass ein „an wirtschaftlichen Kriterien orientierter Vermieter“ eine „vermögenslose und insolvente Person mit einem monatlichen Nettoeinkommen von unter 4000 Euro“ monatelang in einem Haus mit einer – medial kolportierten – Monatsmiete von rund 245.000 Euro wohnen lassen würde, wenn auch von Dritter Seite keine Miete bezahlt werde.

In Zusammenhang mit der Laura Privatstiftung geht es – gemäß Verdachtslage – nicht um irgendwelche Nebensächlichkeiten, sondern immerhin um den Vorwurf der betrügerischen Krida. profil-Informationen zufolge geht die WKStA davon aus, dass Benko entgegen der offiziellen, rechtlichen Ausgestaltung der Stiftung „einem Eigentümer gleich die Belange der Stiftung lenkt, unmittelbar über ihr Vermögen verfügt und sich finanzielle Zuwendungen in beträchtlichem Ausmaß zur Finanzierung seines aufwendigen Lebensstils aneignet“. Der – eigentlich zuständige – Stiftungsvorstand sei „durch beeinflussbare Vertrauensleute“ besetzt worden.

Benko hat immer bestritten, im Hintergrund so etwas wie der faktische Machthaber oder Geschäftsführer der Signa-Gruppe beziehungsweise der Laura Privatstiftung gewesen zu sein. Zu den nun auf dem Tisch liegenden Vorwürfen machte er am Freitag gegenüber dem Gericht keine Angaben. Daraufhin wurde U-Haft gegen ihn verhängt. Benkos Rechtsanwalt Norbert Wess ließ danach wissen: „Wir haben die Gerichtsentscheidung zur Kenntnis zu nehmen, möchten diese öffentlich aber nicht weiter kommentieren.“ Spätestens am 7. Februar muss das Gericht entscheiden, ob die U-Haft fortgesetzt wird. Es gilt in vollem Umfang die Unschuldsvermutung.

Und noch ein Geldtopf

Die Laura Privatstiftung ist nicht der einzige Geldtopf der Familie Benko. Es gibt unter anderem auch noch die „INGBE Stiftung“ in Liechtenstein. In der Festnahmeanordnung verweist die WKStA darauf, dass am 22. November und am 12. Dezember 2023 von der INGBE Stiftung insgesamt fünf Millionen Euro auf ein Konto von Benkos Mutter überwiesen wurden. Rund vier Millionen Euro seien in der Folge auf ein Konto Benkos weitergeflossen. Zur zeitlichen Orientierung: Am 29. November 2023 war mit der Pleite der Dachgesellschaft „Signa Holding“ das Ende der Immobiliengruppe eingeläutet.

Die WKStA untermauert in der Festnahmeanordnung die – aus ihrer Sicht – herausragende Rolle der Stiftungen für Benko: Der Großteil der Zahlungseingänge im Jahr 2023 auf dem privaten Konto Benkos sei letztlich „aus den Sphären der Laura Privatstiftung sowie der INGBE Stiftung“ gekommen. Die Ermittlungen hätten gezeigt, dass Benko aus „eigenen Einkünften“ im Jahr 2022 nur rund 25 Prozent und von Jänner 2023 bis Februar 2024 rund 21 Prozent „der Aufwendungen für seine und die Lebensführung seiner Familie bestreiten konnte“. Der Rest sei „vorgeblich“ durch Darlehen, Prämien-Akontos und „Überträge“ finanziert worden.

Im Juni 2024 fand in der „Villa N“ eine Hausdurchsuchung statt, bei der unter anderem 15 Schusswaffen sichergestellt wurden. Die Ermittler hegen den Verdacht, dass zumindest ein Teil der Waffen zum Schein von Benko an eine Firma der Laura Privatstiftung verkauft worden ist, welcher ein Jagdgut in der Steiermark gehört. In Bezug auf drei Waffen mit einem Anschaffungswert von 25.000 Euro besteht laut WKStA der Verdacht, dass auf einen „Scheinverkauf“ vergessen wurde, im Nachhinein jedoch eine entsprechende „Weiterverrechnung“ fingiert worden sei. Diese – laut Verdachtslage: nachträglich hergestellte – Rechnung ließ Benko über seine Anwälte im Rahmen des Ermittlungsverfahrens vorlegen. Die WKStA hegt den Verdacht der Beweismittelfälschung – und sieht den Haftgrund der Verdunkelungsgefahr gegeben.