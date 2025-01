Durchsuchungen und Festnahme: Ermittler schlagen bei René Benko zu

profil-Informationen zufolge fanden neben der Benko-Festnahme am Donnerstag auch noch zahlreiche Hausdurchsuchungen statt – an mehreren Orten in Tirol, Vorarlberg und Wien. Unter anderem geht es dabei um den Verdacht des Corona-Förderungsbetrugs bei der Luxus-Absteige Chalet „N" in Lech am Arlberg und um den Betrugsverdacht in Zusammenhang mit einer Bankkreditverlängerung.

Jetzt geht es um die Existenz

Unabhängig von der U-Haft-Entscheidung ist das Vorgehen der WKStA ein schwerer Schlag für den gefallenen Tycoon. Ein Schlag, der gewissermaßen an die Existenz geht. Der Signa-Gründer lebt trotz Pleite weiterhin wie ein Milliardär. Grundlage dafür ist nicht zuletzt die sogenannte „Laura Privatstiftung“, in der hohe Vermögenswerte gebunkert sind. Offiziell hat Benko keinen Einfluss auf die Stiftung, weshalb sie bisher weder von Insolvenzverwaltern, noch von Gläubigern angetastet werden konnte. Offizielle Begünstigte des Vehikels sind nahe Familienangehörige, der Signa-Gründer profitiert aber quasi indirekt mit. So kann er zum Beispiel weiterhin in der riesigen Villa südlich von Innsbruck residieren, die der Stiftung gehört, und auf dem Jagdgut der Stiftung in der Steiermark mit Gästen auf Hirsch-Pirsch gehen. Das wurde im Herbst 2024 bekanntlich dem damaligen Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer politisch zum Verhängnis.