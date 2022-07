In einem Mail aus den „Uber Files“ findet sich der bemerkenswerte Satz (hier in deutscher Übersetzung): „Es ist besser, um Vergebung zu bitten als um Erlaubnis.“ Der Chef-Lobbyist für die Region Europa, der das schrieb, setzte ein Smiley dahinter. Im Gesamten hinterlässt die Recherche zu den „Uber Files“ jedoch den Eindruck, dass maßgebliche Personen beim US-Konzern auch getreu diesem Motto gehandelt haben.

„Uber Files“-Österreich

Was erzählen die „Uber Files“ diesbezüglich über Österreich? In jenem Zeitraum, den die Mails und Dokumente abdecken, war der österreichische Markt für die sturmerprobte internationale Führungsriege des Konzerns offenbar so etwas wie ein seltener Ruhepol. Proteste hielten sich im – für Österreich üblichen – friedlichen Rahmen. Zunächst gab es auch noch keine ernstzunehmenden rechtlichen Auseinandersetzungen. Ein wichtiger Grund dafür: In Österreich ist der besonders umstrittene Uber-Dienst UberPOP nie an den Start gegangen. Bei UberPOP kann jede Privatperson, die das möchte, als Fahrer agieren. Das wäre nicht nur gewerberechtlich ein Problem, sondern wohl auch sicherheitstechnisch und steuerlich.

In Österreich arbeitete Uber stattdessen mit lizenzierten Mietwagenunternehmen zusammen. Später ergaben sich zwar auch daraus in der Detailausgestaltung rechtliche Probleme. In den Monaten nach dem operativen Markteintritt in Wien im Jahr 2014 war das jedoch noch nicht der Fall. Die „Uber Files“ zeigen, dass Wien auf einer dreiteiligen internen Skala als „Tier 3“ eingestuft war – mit anderen Worten: weniger wichtig. Im Lobbying-Bereich war das lokale Management in solchen Märkten auf sich alleine gestellt. Externe Hilfe war nur im Krisenfall vorgesehen. Im internen Farbspektrum galt Wien als bernsteinfarben: ein Markt, der die „Notwendigkeit einer Veränderung“ akzeptiere. In solchen Ländern sollte der Lobbying-Fokus auf Regierung und Parlament gelegt werden, um die politische Initiative sicherzustellen. Für „rote“ Märkte hingegen waren umfassendere Aktionen vorgesehen.

Lobbying-Agentur sollte beauftragt werden

Im Herbst 2014 fühlte sich das lokale Uber-Management zunehmend unsicher. Eine Preisreduktion für das österreichische Uber-Service stand bevor – ein potenzieller Aufreger für die Taxi-Branche, die ohnehin immer Preisdumping fürchtete. Darüber hinaus ging man davon aus, dass jederzeit Überprüfungen durch das Arbeitsinspektorat stattfinden könnten.

Das Wiener Uber-Management wollte seine PR-Agentur Ecker & Partner zusätzlich mit Lobbying-Agenden beauftragen („Public Policy“, wie das in der Fachsprache heißt). Die Agentur erstellte vorab eine Präsentationsunterlage mit einem Überblick über sogenannte „Stakeholder“. Als derartige Ansprechpersonen identifizierte man dabei unter anderem Verkehrssprecher der verschiedenen politischen Parteien, Mitglieder der damaligen rot-grünen Wiener Stadtregierung, Vertreter von Arbeiter- und Wirtschaftskammer, des Sozialministeriums sowie der Automobilklubs (alles schön nach der gängigen Farbenlehre: ÖAMTC – „rather close to the ÖVP“ / ARBÖ – „rather close to the SPÖ“).

Die Agentur verwies auf zwei bevorstehende – ihrer Einschätzung nach relevante – Ereignisse: die Wirtschaftskammerwahl im Februar 2015. Die Wirtschaftskammer sei der Hauptmotor für die Regulierung im Transportbereich und in der Taxi-Industrie, hieß es in der Präsentation: „FPÖ und auch SPÖ nutzen Uber in ihren Kampagnen um das Bild der ‚US-Heuschrecke‘ zu zeichnen, die das lokale Taxi-Geschäft zerstört.“ Als zweites wichtiges Ereignis wurde die bevorstehende Wien-Wahl 2015 angesehen.