Dorfkaiser Riedl: Die Lärmschutzwand des Bürgermeisters

350.000 Euro zahlte die Marktgemeinde Grafenwörth für die Aufstockung einer Lärmschutzwand zwischen Schnellstraße und künftigem Siedlungsgebiet. 4,5 Meter hoch ist das imposante Konstrukt nun. Mehr als 200 Wohnhäuser sollen quasi in seinem Schatten entstehen, dicht an dicht um eine s-förmig angelegte künstliche Wasserfläche geschmiegt. Ein kleiner Teil der Gebäude ist bereits fertiggestellt, ein paar andere stehen im Rohbau da.

Die Kritik dürfte nun eher noch lauter werden: 2017 sei Riedl „im Namen der Marktgemeinde Grafenwörth mit dem Wunsch der Erhöhung der bestehenden Lärmschutzwand“ an die Asfinag herangetreten, heißt es in einer jüngst erfolgten Beantwortung einer parlamentarischen Anfragen des SPÖ-Nationalratsabgeordneten Andreas Kollross durch Infrastrukturministerin Leonore Gewessler: „Die Marktgemeinde Grafenwörth plante östlich des bestehenden Siedlungsrandes eine Erweiterung des Siedlungsgebiets. Aufgrund der Nahelage zur S5 Stockerauer Schnellstraße traten hier im Bestand Grenzwertüberschreitungen auf, die einer Umwidmung entgegengestanden wären. Um eine Zustimmung des Landes zur Umwidmung zu erhalten, müssen die Lärmgrenzwerte … eingehalten werden. Eine Änderung der Flächenwidmung in diesem Bereich war nur mit einer Erhöhung der bestehenden Lärmschutzwand … möglich.“

Als profil und „Krone“ den Bürgermeister 2021 zur schiefen Optik des Deals befragten, erklärte der Ortschef, er hätte bei den beiden Grundstücken „nie im Traum daran gedacht, dass sich so ein Projekt in Zukunft entwickeln könnte“. Sein Einsatz für die Lärmschutzwand deutet freilich stark darauf hin, dass er sich zumindest ab 2017 sehr wohl ernsthaft mit einer derartigen Entwicklung auseinandersetzte.

profil vorliegende Grundbuchauszüge zeigen allerdings, dass Riedl auch privat vom besseren Lärmschutz profitiert haben dürfte. Im Jahr 2017, als Riedl bei der Asfinag vorstellig wurde, war er bereits Eigentümer zweier Flächen, die heute direkt hinter der Wand liegen. Die Grundstücke wurden 2019 dann von Ackerland in Bauland umgewidmet und von Riedl an jene Projektentwicklungsfirmen verkauft, die dort nun den „Sonnenweiher“ aus der Erde stampfen. Gewinn für den Bürgermeister: rund eine Million Euro vor Steuern und Abgaben.

„Da … seitens der Asfinag kein Handlungsbedarf zur Erhöhung der bestehenden Lärmschutzwand bestand, waren die Kosten der Erhöhung zu 100 Prozent von der Marktgemeinde Grafenwörth zu tragen“, heißt es in der schriftlichen Beantwortung: „Seitens der Gemeinde Grafenwörth erfolgte eine Zahlung in der Höhe der laut Vertrag pauschal festgelegten 350.000 Euro zur Erweiterung der bestehenden Lärmschutzmaßnahme von rund 1.450 Quadratmetern.“

Selbst Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, eine Parteifreundin Riedls, musste im Zusammenhang mit dem „Sonnenweiher“-Projekt bereits eine „schlechte Optik“ eingestehen. Die Gemeindeaufsicht des Landes prüft seit August alle Grundstücksankäufe und -verkäufe der Gemeinde Grafenwörth in den vergangenen 15 Jahren. Doch in Bezug auf Geschäfte Riedls und seiner Immobilienfirma bestehe keine Prüfungsbefugnis, wurde vonseiten des Landes festgehalten. Damit ist bereits heute klar, dass sich Riedl vor dem Ergebnis der Kontrolleure eher nicht fürchten muss.

Riedl dürfte die Retortensiedlung an der S5 ein großes Anliegen gewesen sein, denn im Jahr 2018 ersteigerte er zwei weitere Grundstücke, auf denen nun das Mini-Dubai errichtet wird. Der „Wiener Zeitung“ erklärte Riedl vor drei Monaten, dass er die zwei zusätzlichen Flächen als Treuhänder für die Projektentwickler erstanden hat – und sie deshalb ohne Gewinn an sie weiterreichte.

Riedl: „Anschuldigungen nicht nachvollziehbar“

Der Ortschef, nach dem auch das „Alfred Riedl Stadion“ des örtlichen Fußballklubs benannt ist, denkt jedenfalls nicht daran, Konsequenzen aus seinen Grundstückdeals zu ziehen. Erst Mitte September bekräftigte er bei einer Gemeinderatssitzung: „Ich werde nicht zurücktreten! Ich habe nichts gestohlen, für mich sind die Anschuldigungen nicht nachvollziehbar!“ Seine Funktion als mächtiger Gemeindebund-Präsident hat er allerdings ruhend gestellt.

Laut den „Niederösterreichischen Nachrichten“ ging Riedl bei der Sitzung in die Gegenoffensive: Er werde „alle, die in diesem Zusammenhang in Grundbücher geschaut und Amtsmissbrauch betrieben haben, zur Verantwortung ziehen“. Was der Bürgermeister, Grundstückshändler, Aufsichtsrat, Lärmwandverfechter, Treuhänder und Steuerberater sicher weiß: Das Grundbuch ist öffentlich und gegen Gebühr für jeden einsehbar.

Selbst wenn Riedl einen Rücktritt bisher vermeiden konnte: Die Kritik an ihm ist so laut geworden, dass selbst die höchste Lärmschutzwand Niederösterreichs sie nicht gänzlich zum Verstummen bringen könnte.