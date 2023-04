Ermittlungen: “Die Dichands werden halten!! bin mir sicher!”

Rückblick in den März 2017: Sebastian Kurz, damals Außenminister, bereitete sich auf die Übernahme der ÖVP und in weiterer Folge Neuwahlen vor. Am 22.3. schreibt Thomas Schmid - damals Generalsekretär im Finanzministerium - an Kurz:

Letzte Woche fand in den Räumlichkeiten des heute-Verlags eine Hausdurchsuchung statt, und wie der profil vorliegende Ermittlungsakt zeigt, kam man durchaus vorbereitet. DER STANDARD berichtete zuvor über den Akt. Auf über 1000 Seiten zeichnen die Ermittler der WKStA das Bild eines Mediensystems, in dem Eva Dichand privat für eine Änderung der Stiftungsregeln und mehr Inserate für ihr Medium lobbyiert haben soll. Der Auswertungsbericht zeichnet ein Sittenbild des politmedialen Komplexes Österreichs. Es geht um Beziehungen zwischen Verwaltung, Politik und Medien. Gemeinsame Abendessen, Urlaube und Wanderungen. Es geht um Lobbying und Inserate. Die WKStA hegt den Verdacht, dass das Finanzministerium unzulässig viel Geld in Boulevardmedien gepumpt hat, um im Gegenzug positive Berichterstattung über die neue ÖVP und ihren Chef Sebastian Kurz zu erwirken. Am Dienstag berichtete profil exklusiv, dass es vergangene Woche auch zu Hausdurchsuchungen bei zwei Media-Agenturen, die Inseratschaltungen für das Finanzministerium durchführten, gekommen ist. Es geht um Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue. Alle Beschuldigten bestreiten die Anschuldigungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zentrale Person ist Thomas Schmid, auf seinen Chat-Nachrichten baut der Bericht rund um Eva Dichand auf. Er pflegt engen Kontakt mit Eva, die er schon viele Jahre privat kennt. Ihren Mann Christoph Dichand lernt er über seine alte Freundin kennen. Schließlich fährt er mit dem Ehepaar auch auf Urlaub. Inhaltlich setzt sich die Familie Dichand für die Änderung des Privatstiftungsgesetzes ein (die dann schließlich nicht kam). Die Dichands haben selbst gut dotierte Familienstiftungen, aus denen man einfach mehr Geld entnehmen können möchte. Schmid spricht in den Chats vom Mai 2017 von einer Stiftungsoffensive. Ein Thema, das im Hintergrund behandelt wird. Für Österreichs Innenpolitik sind es bewegte Zeiten: Kurz löst in jenen Tagen Reinhold Mitterlehner als Parteichef ab, Neuwahlen stehen vor der Tür.

Am 30. Juni schreibt Schmid an den damaligen Finanzminister Hans Jörg Schelling:

Schmid und Dichand tauschten sich am 17.7.2017 dazu aus:

Liebe Eva, wir geben morgen unsere negative Stellungnahmen zum Stiftungsgesetz des BMF ab. LG Thomas

Ok. Melde mich nacher. Danke für Info. Hoffe, sehr negativ, Es gibt mittlerweile auch Vorschlag von Prof. Nowotny für BM Brandstaetter. lg Eva

Nein. Alles ok. Habe dir SMS geschickt.

Wir sagen dass wir ein Paket und kein Stückwerk wollen und das daher ablehnen.

Ok Danke!! (y)”

Auch wenn man sich 2017 nicht durchsetzte, Eva Dichand ist bekannt für ihre Hartnäckigkeit, die sie auch so erfolgreich machte. Auch 2018 - profil berichtete - ebbte die Stiftungsoffensive nicht ab. Unter Finanzminister Hartwig Löger kam es zu einem Stiftungsfrühstück mit Eva Dichand. Für Stiftungen sollte es zu Erleichterungen kommen, was jedoch mit dem Ende der schwarz-blauen Regierung wieder versandete. Neben positiver Berichterstattung für Kurz ortet die WKStA auch, dass die Dichands in erpresserischer Art eine Änderung des Stiftungsrechts erwirken wollten, und untermauert das mit den verschiedenen Chats, die mit Thomas Schmid ausgetauscht wurden. Familie Dichand wehrt sich gegen diese Darstellung, spricht von falscher Interpretation.

Inserate, Inserate, Inserate

Doch neben den Privatstiftungen ging es für Dichand auch um Geschäftliches - wie der WKStA-Bericht zeigt. Es geht um Förderungen und Inserate. Was bemerkenswert ist: Unter Minister Hans-Jörg Schelling schlug das BMF zunächst eine Sparpoltik ein.

Schmid an Schelling 20.9. 2014:

“Vorschlag: das BMF verzichtet ganz auf Schaltungen im Sinne des Sparens. Keine Inserate mehr in Zeitungen oder Spots in radio und fernsehen. (Werbebudget für Veranstaltungen, empfange, Bundesländer Tage usw. brauchen wir aber schon). LG t”

Und im März 2015 betont Schmid gegenüber Schelling noch: “Inserate auf null. - Von 8 Mio. auf Null”

Die Politik bei den Inseraten blieb offenbar nicht unbemerkt.

Schmid an Schelling ein paar Wochen später: “Eva Dichand wird dich fragen wieso wir keine Inserate mehr machen. Alternative: könnten mit ihnen Journalisten, Ausbildungsprojekte usw. überlegen.”

Doch ab dem Jahr 2017 schnellten die Inseraten des Finanzministeriums in die Höhe, 7,2 Millionen Euro gab man in dem Jahr aus. Es sprudelte nur so an Geld.

Am 5. Dezember 2018 schreibt Schmid an Johannes Frischmann, dass das BMF “knapp 9 Millionen [Euro] für Inserate vergeben” habe, gemeint waren offenbar Inserate in der Krone, Heute und Österreich - das sei für Dr. Dichand laut Schmid “ok. Nur Newsgruppe bekommt zu viel.”

Eigentliches Ziel der Werbekampagnen war es, möglichst viele zu erreichen, wie aus dem Bericht der WKStA ersichtlich ist. Wer eine hohe Reichweite, breite Zielgruppe und Auflagenstärke hatte, bekam das große Geld. "Krone" und “Heute” erfüllten diese vermeintlichen Kriterien wohl schon lange besonders gut, denn die Schaltungen in diesen Tageszeitungen wurden ab Juli 2016 verdoppelt. Die WKStA hegt den Verdacht, dass darüber hinaus die Berichterstattung positiv beeinflusst werden sollte. Das juristisch zu belegen wird allerdings schwierig. Denn selbst wenn ein besonders positiver Artikel erschienen wäre: Wer sagt, dass das nicht journalistische Freiheit ist? Heute-Chefredakteur Christian Nusser wehrt sich jedenfalls vehement gegen die Darstellung, er sei ein willfähriger Erfüllungsgehilfe.

Ein halbes Jahr später ist Eva Dichand “geschockt” von der Förderungsvergabe an “Fellner”. Gemeint ist der Fernsehfonds. Sie kritisiert, dass das “Gesetz auf ihn abgestimmt” sei, wie aus einer WhatsApp-Nachricht an Gernot Blümel hervorgeht. Fellner bekomme demnach “⅓ seines Umsatzes”. Blümel entschuldigt sich mehrfach (“Tut mir wirklich leid wenn da etwas nicht passt!! Sorry!!”) und leitet die Nachricht sofort an Schmid weiter (“Kannst du dir das bitte mal kurz durchlesen und mich dann anrufen Danke 😯”). Weiters versichert er Dichand, die Förderung von mehr Sendeplätzen würde auch “Krone TV” zugute kommen. Hintergrund: Zwischen den Fellners und den Dichands tobt dazu seit Jahren ein Rechtsstreit. Es geht darum, wer seine Zeitungen gratis wo auflegen darf. Der Neid aufeinander ist in jeglicher Frage groß.