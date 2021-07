Frühstück bei Löger: Arbeitspaket Privatstiftungen

Es blieb nicht bei dem einen Papier. profil und dem ORF liegt auch ein in der BMF-Sektion IV (Steuerpolitik und Steuerrecht) erstelltes Dokument vor, datiert mit 18. Juli 2018, nicht ganz zwei Monate nach dem „Stiftungsfrühstück“ im Finanzministerium. Es trägt den Titel: „Steuerentlastungsreform Arbeitspaket: Privatstiftungen“. Darin wird die Attraktivierung der Privatstiftung gleich als „Strategisches Ziel“ ausgegeben: „Der Fokus soll dabei auf die Schaffung von Rechtssicherheit gelegt werden, ein Ziel, das durch die Modernisierung der zivilrechtlichen Rahmenbedingungen sowie durch die Sicherstellung der Stifterfamilie erreicht werden kann. Ergänzend dazu sollen ausgewählte steuerliche Aspekte, die zur ,Versteinerung‘ der vorhandenen Privatstiftungsstrukturen beigetragen haben, angepasst werden.“

Auch in diesem Dokument wird auf die möglichen steuerlichen Erleichterungen eingegangen, so etwa bei der Auflösung von Stiftungen. „Eine Mobilisierung des Stiftungsvermögens könnte durch Schaffung einer günstigen Exit-Besteuerung erreicht werden … Denkbar wäre hier etwa ein begünstigter Steuersatz von 10% auf den Gesamtwert des zugewendeten Vermögens“, schrieben die Beamten der Sektion IV. Und ergänzten: „Dabei ist allerdings anzumerken, dass eine derartige Maßnahme möglicherweise ein falsches (politisches) Signal setzen würde.“

Es ist nicht klar, wie viel der blaue Koalitionspartner von den Überlegungen im Finanzministerium wusste. Wenn es so lief wie beim Geheimprojekt zur Glücksspielreform, dann war die FPÖ nicht eingebunden (siehe dazu auch den Bericht auf Seite 20 der profil-Ausgabe 29). So oder so wären die neuen Steuerprivilegien nicht ohne Eingriffe in das Privatstiftungsgesetz darstellbar gewesen. Und dafür hätte es unter anderem auch das FPÖ-geführte Justizministerium unter Josef Moser gebraucht.

Im damaligen Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ findet sich zu all dem jedenfalls kein Wort.

Am Ende blieb es bei einem Plan, der sich mit der Veröffentlichung des „Ibiza“-Videos 2019 auflöste. Mit den Grünen in einer Regierung stehen die Chancen auf Steuererleichterungen für Stifter nicht allzu gut. Aber Regierungskonstellationen ändern sich – und die Konzepte sind ja schließlich schon geschrieben.