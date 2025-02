Benko-U-Haft: Freunde, Feinde und die „Mama“

Haselsteiner habe ausgesagt, er vermute, dass Benkos Mutter als Stifterin und Begünstigte der sogenannten Laura Privatstiftung das unterschrieben habe, „was ihr Sohn ihr vorgeschlagen habe“, heißt es in der Festnahmeanordnung. Das klingt juristisch-trocken, kann aber dramatische Auswirkungen haben. In der von Benko einst mit seiner Mutter gegründeten Privatstiftung sind wesentliche Teile des nicht zu knappen Familienvermögens gebunkert. Vereinfacht gesagt, ermöglichte es die Stiftungskonstruktion dem Signa-Gründer bisher, trotz persönlicher Pleite als Einzelunternehmer im März 2024 weiterhin wie ein Milliardär zu leben.

„Der Zeuge Dr. Hans Peter Haselsteiner konnte als langjähriger Bekannter und Mitinvestor von René Benko einen tiefen Einblick in die Gebarung des René Benko gewinnen“, schreibt die WKStA in der Festnahmeanordnung. Strabag-Gründer Haselsteiner war über seine Familienstiftung jahrelang einer der wichtigsten Investoren der Signa-Gruppe. Und über René Benko erzählt man sich, dass er durchaus Wert darauf gelegt haben soll, höchstpersönlich den Kontakt mit den großen Geldgebern zu halten. Es ist also davon auszugehen, dass Haselsteiner das eine oder andere darüber mitbekommen hat, wie im Benko-Umfeld der Hase läuft. Und diesbezüglich hielt Haselsteiner als Zeuge unter Wahrheitspflicht offenbar auch nicht hinter dem Berg.

Wie kommt die WKStA darauf? Einerseits führt sie Erkenntnisse aus abgehörten Telefonaten und aus der Auswertung von E-Mails und Handy-Chats ins Treffen. Andererseits verweisen die Ermittler auf zahlreiche Zeugenaussagen. Einer der Zeugen: Hans Peter Haselsteiner. Gemäß Darstellung der WKStA äußerte Haselsteiner als Zeuge unter Wahrheitspflicht die Vermutung, Benkos Mutter habe alles unterfertigt, was ihr Sohn ihr vorgeschlagen habe. Die Laura Privatstiftung habe sich – so weit er sich erinnern könne – niemals von sich aus in eine Vereinbarung eingebracht, sondern es sei Benko gewesen, der gemeint habe „das macht die Laura Privatstiftung beziehungsweise das macht die Mama“. Oder: „Die Mama kriegt immer von der Laura Privatstiftung das Geld, und die Mama schenkt es mir.“

Haselsteiner ist nicht der einzige hochrangige Signa-Investor, der zuletzt als Zeuge einvernommen wurde. „Fressnapf“-Gründer Torsten Toeller soll ausgesagt haben, Benko sei sowohl in der Signa-Gruppe als auch in der Firmengruppe rund um die Laura Privatstiftung „allmächtiger Alleinherrscher“ gewesen. In der Festnahmeanordnung hält die WKStA trocken fest: „Seine Angaben werden durch vorliegende WhatsApp-Nachrichten gestützt.“

Die Republik lässt nicht locker

Am 29. Jänner 2025 war für kika/Leiner tatsächlich Ladenschluss. Für immer und ewig. Die letzten 17 Filialen der 115 Jahre alten Möbelhaus-Kette schlossen endgültig ihre Pforten. Mehr als 1300 Menschen verlieren ihre Jobs, die Forderungen der Gläubiger belaufen sich auf 265 Millionen Euro. Was das mit René Benko zu tun hat? kika/Leiner gehörte bis 2023 zur Handelssparte der Signa. Dann verkaufte Signa die Liegenschaften der Möbelkette an die Immo-Gruppe Supernova. Das operative Geschäft, also der Möbelhandel, ging an den äußerst öffentlichkeitsscheuen Handelsmanager Hermann Wieser – um einen symbolischen Euro. Keine zwei Wochen nach dem Verkauf meldete die Möbelkette Insolvenz an.

Spätestens hier beginnt die offene Rechnung zwischen Signa, ihrem Gründer René Benko und dem Staat. Allein aus der damaligen kika/Leiner-Pleite blieb der Fiskus auf mehr als 40 Millionen Euro an Forderungen sitzen. Und spätestens ab diesem Zeitpunkt nahm sich Wolfgang Peschorn, Chef der Finanzprokuratur, also der Anwältin der Republik, der Angelegenheit an.

Dass mittlerweile so viel über die – bis dahin streng gehüteten – Geheimnisse aus dem millionenschweren Benko-Reich bekannt ist, liegt nicht zuletzt an einem Insolvenzantrag. Diesen brachte Peschorn gegen René Benko Anfang 2024 ein. Er begründete den Antrag damals mit offenen Forderungen gegenüber der Finanz. Am 7. März kam Benko einer Gerichtsentscheidung zuvor und meldete selbst Insolvenz an – in seiner Rolle als Einzelunternehmer.