Nobel-Lokal „Fabios“: Benko-Stiftung versilbert Anteile

Sie gilt als ein wesentlicher Hort des verbliebenen Familienvermögens von Signa-Gründer René Benko – und hat sich nun offenbar etwas frisches Geld in die Kassa geholt. Per Notariatsakt vom 6. Juni 2025 hat Benkos „Laura Privatstiftung“ ihren Anteil von 7,4 Prozent an der „FABIO Restaurationsbeteiligungs- und -betriebs GmbH“ mit Sitz in Wien verkauft. Dies ergibt sich aus Unterlagen, die kürzlich im Firmenbuch veröffentlicht wurden und profil vorliegen. Bei bewusster GmbH handelt es sich um die Betreibergesellschaft des Nobel-Restaurants „Fabios“ in der Wiener Innenstadt.

Käuferin ist die laut Firmenbuch die SGO 4 Holding GmbH des Gastronomen Fabio Giacobello, die ihren Anteil am „Fabios“ damit von 60 auf 67,4 Prozent ausbaut. Die Höhe des Kaufpreises lässt sich aus der Veröffentlichung im Firmenbuch nicht ablesen. Die „Laura Privatstiftung“ hatte ihrerseits aber im September 2023 – somit relativ knapp vor der Signa-Pleite Ende November 2023 – 650.000 Euro für die Beteiligung bezahlt. Und zwar an René Benko persönlich.