Causa Signa: Zwölf Ermittlungsstränge – erste Anklage möglich

Mit so vielen Verdachtsmomenten im Nacken wird die nächste Haftprüfung für René Benko wohl kein Zuckerschlecken. Seit fünf Monaten verbringt der Signa-Gründer seine Tage in einer Zehn-Quadratmeter-Zelle in der Wiener Justizanstalt Josefstadt. Spätestens am 7. Juli entscheidet das Gericht erneut, ob Benko weiter in U-Haft bleibt – oder auf freiem Fuß der wachsenden Lawine an strafrechtlichen Vorwürfen entgegentritt, mit denen er sich konfrontiert sieht.

Eines vorneweg: Benko hat sämtliche Vorwürfe immer bestritten. Nun naht jedoch ein großer Meilenstein im laufenden Ermittlungskomplex. Denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat einen ersten Vorhabensbericht in der Causa Signa an ihre Oberbehörde, die Oberstaatsanwaltschaft Wien, zur Prüfung übermittelt. Wie die Zeitung „Der Standard“ am Dienstag berichtete, liegt der Vorhabensbericht mittlerweile bereits bei der nächsten vorgesehenen Prüfinstanz: dem Justizministerium. Dieses zieht in derartigen Fällen dann noch den sogenannten Weisungsrat als beratendes Gremium bei und entscheidet, ob das Vorhaben der WKStA genehmigt wird oder nicht.