Strache: „Wehrschütz würde gerne als Unterhaltungschef im ORF ausmisten“

Landesstudiodirektor, Auslandskorrespontent in Russland und ein eigenes Talkformat würden Wehrschütz interessieren, schreibt Strache im Juni 2018. Ein „reiner Administrationsjob” wie der Chef der Auslandskorrespondenten im ORF, sei dem Journalisten indes zu wenig, so Strache:

Die Freiheitlichen ließen laut der Chats auch im neuen Jahr nicht locker. Der damalige blaue Stiftungsratsvorsitzende Norbert Steger berichtete Ende Jänner 2019 über eine Mail an den damaligen Verteidigungsminister und heutigen blauen Spitzenkandidaten für die steirische Landtagswahl im Herbst , Mario Kunasek, in der er die freiheitliche Unterstützung für Wehrschütz unterstreicht:

Teil 2 an Kunadek; „Bitte Vorsicht: Außer im engsten Kreis vor der Ausschreibung auch nicht zu Wehrschütz - nie sagen „steht fest”! Wehrschütz könnte sofort Moskau (statt Ukraine) bekommen, nimmt es aber nur wenn er den Balkan zusätzlich behalten darf. Langfristig will er Salzburg, da geht der LH angeblich in 2 Jahren! LG Norbert”

Lieber HC! Mein heutiges Mail an BM Kunasek: „Sehr geehrter Herr BM! Lieber Freund! Wehrschütz wird sich bewerben auf den Dreier Vorschlag sollte er es mit unserer Hilfe schaffen! Sprichst Du über ihn mit dem LH wenn alle Kandidaten fix sind? Auch wenn er sich nicht durchsetzt ruft er sich in Erinnerung: Für Moskau oder Salzburg!!! LG Norbert

Auf profil-Anfrage erklärt der ORF-Redakteur, er habe sich Anfang 2019 auf gar keine Stelle beworben, “somit sind all diese ‘Sandkastenspiele’ ein Thema, das Sie mit Norbert Steger erörtern müssen”. Zudem habe ihn der damalige ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz im Frühjahr 2021 gefragt, ob er als ORF-Korrespondent nach Moskau gehen wolle, so Wehrschütz: Nach reiflicher Überlegung habe ich abgelehnt, weil ich nicht bereit war, die Ukraine und den Balkan aufzugeben. Wie richtig diese Entscheidung war, hat die Entwicklung seit Februar 2022 gezeigt. Erörtert habe ich diese Frage nur mit meiner Familie. Die FPÖ oder/und Herr Strache spielten dabei keine Rolle.“

Es wurde keine der drei Optionen, die blauen Pläne zum ORF-Umbau wurden durch die Veröffentlichung des Ibiza-Videos am 17. Mai 2019 unterbrochen. Wehrschütz blieb Auslandskorrespondent in der Ukraine, führte kein eigenes Talkformat wie “Inside Brüssel” und leitete kein Landesstudio.

Der ORF-Redaktionsrat hat bereits Stellung genommen: „Die Chats zeigen ein trauriges Sittenbild, wie wenig politische Parteien - allen voran die FPÖ - von unabhängigem Journalismus halten“, schreibt das Gremium unter Führung von Eco-Moderator Dieter Bornemann. Der ORF solle offenbar von parteigenehmen Leuten geführt oder zusammengestutzt werden, heißt es weiter: „Das war in Zeiten der FPÖ-Regierungsbeteiligung so und das ist auch heute noch so, wie zahlreiche öffentliche Stellungnahmen der FPÖ in letzter Zeit belegen.“ Zudem bedauert der Redaktionsrat, „dass es immer wieder Leute gibt, die sich bei Parteien anbiedern und sich dadurch eine Karriere im ORF erhoffen. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Journalistinnen und Journalisten im ORF, die für kritische, objektive und unabhängige Berichterstattung stehen.“

Auch aus der ORF-Pressestelle heißt es: „Aus den nun veröffentlichten, sechs Jahre alten Chats geht hervor, dass darin primär über ORF-Mitarbeiter:innen gesprochen wird und nicht mit ihnen. Einmal mehr zeigt sich, dass politische Wünsche, die in den Chats geäußert werden, vom ORF nicht erfüllt wurden. Weder solche der Politik noch von einzelnen Mitarbeitern.“

Für Yannick Shetty, Neos-Fraktionschef in den laufenden Untersuchungsausschüssen, zeigen die neuen Chat einmal mehr, dass die Medienpolitik der FPÖ „demokratiegefährdend“ sei. Es gehe den Freiheitlichen nur darum, „blaue Leute in wichtige Positionen zu hieven“ und unliebsame und kritische Journalistinnen und Journalisten „auszumisten“. Das sei „Postenschacher in Reinkultur“, so Shetty.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim verurteilt die „Attacken der FPÖ gegen unabhängige Medien“ in einer Aussendung scharf: „Die FPÖ tritt alles kurz und klein, was nicht in ihr autoritäres Weltbild passt. Demokratie, Menschenrechte, Pressefreiheit – nichts ist vor dem Angriff der Blauen sicher. Die FPÖ plant die Orbanisierung Österreichs und möchte aus unserem Land ein Gefängnis machen“

„Wieder einmal wird offensichtlich: Die FPÖ ist eine Gefahr für die Demokratie in Österreich“, kommentiert die grüne Fraktionschefin Meri Disoski: „Mit dem Ziel, kritische Berichterstattung gegen die eigene Partei zu verhindern, würden die Freiheitlichen am liebsten die gesamte Medienlandschaft kontrollieren.“