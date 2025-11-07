Dubiose Deals bei Vamed Engineering: Privatjet statt Kinderklinik

Mit den Vorwürfen konfrontiert, lässt Marseille über einen Anwalt wissen, dass die Anschuldigungen unrichtig seien.

Dem Schreiben zufolge müssten Dokumente mehrfach ohne nachvollziehbare Gründe überarbeitet werden. Mitarbeiter würden gemaßregelt, wenn sie Kolleginnen und Kollegen in E-Mails in CC setzen, Telefonate seien ebenfalls nicht erwünscht, Homeoffice wurde abgeschafft und Schlüsselpersonen vom Informationsfluss abgeschnitten. Dem Schreiben zufolge existiere auch nach wie vor kein Organigramm, Arbeitshandys und Laptops müssen beim international tätigen Unternehmen im Büro verbleiben, für Dienstreisen braucht es Ausnahmeregelungen.

Anfang September wandte sich der Großteil der Beschäftigten im Wiener Büro an die Gewerkschaft. In ihrer „Beschwerde über kontinuierliches Bossing und unzumutbare Arbeitsbedingungen“ schildern sie Vorgänge von systematischen Erniedrigungen, wiederholte Drohungen mit Abmahnungen und fristlosen Kündigungen.

ist seit April 2025 Geschäftsführer der Vamed Engineering. Sein Anwalt bestreitet auf profil-Nachfrage jegliche Vorwürfe. Bauprojekte würden nicht stillstehen, es gebe keine Darlehensverträge an ein Unternehmen aus seinem WWH-Kosmos und auch keine Zahlungen für ein Flugzeug.

Diese Sorgen sind nicht unberechtigt. Bereits einen Monat nach der Vamed-Übernahme durch Marseille trudelt bei der Wirtschaftsförderungsorganisation „Advantage Austria“ ein Brief des damaligen österreichischen Botschafters für Kolumbien ein – der zu diesem Zeitpunkt auch für Barbados, Ecuador, Guyana, Panama und Trinidad und Tobago zuständig ist.

In der Belegschaft wächst die Sorge, die seit der Übernahme durch WWH getroffenen Maßnahmen würden „nicht den arbeitsrechtlichen Vorgaben in Österreich entsprechen“. Und dass laufende Projekte unter diesen Bedingungen nicht abgeschlossen werden können.

Die VAMED Engineering GmbH hat trotz fristgerechter Auszahlung der Gelder erst 43 % des Projekts abgeschlossen.

Die Regierung Guyanas habe den Botschafter informiert, dass sich der Bau des Vamed Mutter-Kind-Spitals bereits um 13 Monate verzögert habe, geplante Fertigstellung: Ende 2025. Doch auch dieser Zeitpunkt würde nicht eingehalten. Der Botschafter schreibt: „Die früheren Kontaktpersonen bei VAMED Österreich, über die die Botschaft verfügte, sind infolge des Eigentümerwechsels offenbar nicht mehr vorhanden.“ Fazit: „Die Verstimmung bei den Verantwortlichen in Guyana sei dementsprechend groß.“

Der Botschafter kündigte an, dass sich Guyanas Außenminister Hugh Hilton Todd an Beate Meinl-Reisinger wenden werde. Auch dieses Schreiben liegt profil vor.

Todd schildert darin, dass Vamed die vertraglich zugesagten Mittel von mehr als 88,6 Millionen Euro von der Regierung Guyanas erhalten habe, diese aber nicht mehr an den Subunternehmer auszahle, der das Mutter-Kind-Spital baut. Dieser habe die Arbeiten deshalb „vorübergehend eingestellt“.

Der Außenminister ist verärgert: „Die VAMED Engineering GmbH hat trotz fristgerechter Auszahlung der Gelder erst 43 % des Projekts abgeschlossen.“ Damit seien alle Voraussetzungen für einen Vertragsbruch erfüllt. Er bittet Meinl-Reisinger um Hilfe – schließlich beruhe das Projekt auf einem 2018 abgeschlossenen „Memorandum of Understanding“ zwischen dem damaligen österreichischen Technologieministerium unter der Führung von Norbert Hofer (FPÖ) und der Regierung Guyanas.

Eine Sprecherin des österreichischen Außenministeriums antwortet auf profil-Nachfrage, dass sich das BMEIA „trotz der begrenzten Handlungsmöglichkeiten in privatrechtlichen Angelegenheiten für einen konstruktiven Dialog mit dem neuen Eigentümer der Vamed Engineering (WWH) einsetzt“. Laut BMEIA hat sich nicht nur Guyana über diplomatische Kanäle an das Ministerium gewandt, auch Trinidad und Tobago bat demnach um Klärung betreffend eines Projekts im südamerikanischen Land.

Post an Marseille

Am 22. September erhielt Ulrich Marseille Post. Eine Anwaltskanzlei aus Guyana informierte ihn darin darüber, dass die Regierungen von Guyana und Trinidad und Tobago prüfen, aus bestehenden Verträgen auszusteigen. Die Vorwürfe gegen Marseille wiegen schwer: Vertragsbruch, Betrug, Täuschung, Verletzung der Treuepflicht sowie Veruntreuung von Geldern, die Vamed für diese Projekte erhalten habe. Die Kanzlei betont: „Es ist wichtig zu beachten, dass es vor dem 1. April 2025 (Zeitpunkt der Übernahme durch WWH; Anm.) weder in Guyana noch in Trinidad und Tobago Probleme mit der Ausführung der Arbeiten gab.“

Marseilles Anwalt bestreitet die Vorwürfe: In Guyana gebe es keine Probleme, man arbeite „in Übereinstimmung mit der dortigen Regierung“. Die Behauptung, dass Sub-Unternehmer nicht bezahlt worden wären, sei unwahr. Bei einem Projekt in Panama sei es zu einer Vertragsbeendigung gekommen, „doch dafür gibt es rechtliche Gründe“. Den erhobenen Anschuldigungen würde „jeglicher tatsächliche Hintergrund“ fehlen.

Auch zwei Vorstandsmitglieder des ehemaligen Vamed-Mutterkonzerns Fresenius erhielten das Schreiben. Auf Nachfrage möchten sie sich dazu aber nicht äußern.

Dass der deutsche Unternehmer Mittel aus der Vamed Engineering für andere Zwecke verwendet, belegen Dokumente, die profil vorliegen. Zum Beispiel für einen Privatjet.

Ein Flugzeug für Marseille

Mitte Juni 2025 flossen 500.000 US-Dollar vom österreichischen Konto der Vamed Engineering zu einer Firma namens „AEROtitle“ in Oklahoma City. Das Unternehmen hat sich laut Eigenangaben auf Treuhandgeschäfte im Luftfahrtbereich spezialisiert: Es prüft beim Flugzeugkauf Papiere, Wartungszustand und wickelt – sofern es bei den Formalitäten zu keinen Problemen kommt – den Deal ab.

Angezahlt hat Marseille für die Prüfung des Kaufs eines Bombardier Global Express, ein Langstrecken-Business-Jet. Bei den überwiesenen 500.000 US-Dollar handelt es sich um eine Prüfkaution. Der geschätzte Kaufpreis liegt dem Vernehmen nach zwischen acht und elf Millionen US-Dollar.