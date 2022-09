WKStA hat Betrugsermittlungen gegen Sophie Karmasin abgeschlossen

Am 4. Februar 2018 schrieb Karmasin im Zuge der Abrechnung einer Fachtagung in Südtirol an Beinschab per Mail: „Bitte aber noch nicht verrechnen, erst juni Ich darf nix verdienen“.

Ex-MinisterInnen haben für längstens sechs Monate Anspruch auf 75 Prozent des Aktivbezugs (plus anteilige Sonderzahlungen), dürfen daneben aber nichts verdienen (was Karmasin-Schaller laut der Aktenlage bewusst war). Sie hat das Geld zwischenzeitlich zwar vollständig zurückgezahlt, wenngleich ihr diese Einsicht erst nach einer Recherche des ORF im März dieses Jahres gekommen war (obendrein zahlte sie zunächst auch zu wenig zurück).

Zum zweiten wurde bisher wegen „wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei Vergabeverfahren“ nach Paragraf 168b Absatz 1 des Strafgesetzbuches ermittelt. So soll Karmasin-Schaller im Zeitraum 2019 bis 2021 mehrere Ausschreibungsverfahren des nunmehrigen Bundesministeriums für Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) zu ihren Gunsten beeinflusst haben. In jedenfalls drei Fällen soll sie sich mit ihrer langjährigen Vertrauten Sabine Beinschab abgesprochen haben, um so an Tausende Euro schwere Studienaufträge des Sportressorts zu gelangen (eine dieser Studien dürfte dann letztlich nicht umgesetzt worden sein). Damit Karmasin-Schaller bei den Ausschreibungen als Bestbieterin hervorgehen konnte, soll Beinschab beim Ministerium inhaltlich und preisliche abgestimmte – teurere – Angebote eingereicht haben; in jedenfalls zwei Fällen soll eine weitere Meinungsforscherin involviert gewesen sein, auch sie wurde in den Ermittlungen bisher als Beschuldigte geführt. Verdächtigt wird darüber hinaus ein Beamter des BMKÖS, der Karmasin bei der Umsetzung des Tatplans dienlich gewesen sein soll.