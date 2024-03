Zahlte die FPÖ bei der Hochzeit von Karin Kneissl mit?

Bilder einer privaten Hochzeitsfeier in der Südsteiermark gingen im August 2018 um die Welt: Die Braut war Österreichs damalige Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ), zu Gast die Spitze der türkis-blauen Regierungsriege. Doch ein Überraschungsgast stellte die heimische Spitzenpolitik in den Schatten: Um 14 Uhr traf Russlands Präsident Wladimir Putin bei der Hochzeit ein. Der Mann, der heute die Ukraine angreift, bat Österreichs Außenministerin auf ihrer Hochzeit zum Tanz. Sie nahm an und verbeugte sich. Ein Knicks, der in die Geschichte einging.