Wer und wie ist Papst Leo XIV.? Kardinal Schönborn gibt Auskunft.

Er erwarte sich vom neuen Papst, so Schönborn, „Papst zu sein“. Der Erkenntniswert von Tautologien ist begrenzt, also führte der Kardinal weiter aus: Die auf dem Petersplatz wartenden Menschen hätten „Habemus Papam“ wegen des Amtes, weniger wegen des Kardinals, der es nun ausübt, gerufen. Die Kirche und die Gläubigen bräuchten eine derartige „Symbolgestalt“. Die gewählten Päpste mögen persönlich unterschiedlich sein, das Amt aber habe eine „gewaltige Kontinuität“. Diese Kontinuität erstreckt sich immerhin über 2000 Jahre. Leo XIV. ist der 267. Papst.

Leo XIV. bei seiner ersten Messe als Papst in der Sixtinischen Kapelle am Freitag

Kollegial, nicht monarchisch

Leo sei wie Franziskus ein bescheidener Mann und werde dessen Weg fortsetzen, aber gleichzeitig „neue Akzente“ setzen, so Schönborn. Diese Akzente könnten in einer Demokratisierung der Kirche bestehen. Der Papst werde nicht „monarchisch“, sondern „kollegial“ sein.

Im Vorkonklave berieten die Kardinäle darüber, dass eine Art „Ministerrat“ geschaffen werden könnte, damit Entscheidungen in der Kirche nicht päpstlich-individuell, sondern gemeinschaftlich fallen. Die Demokratie – im Sinne der Volksherrschaft – äußerte sich aus Schönborns Sicht bereits in der Akklamation der Gläubigen am Petersplatz für den neuen Papst. Was deren konkrete Mitbestimmung in Kirchenfragen betreffe, erwartet Schönborn, dass Leo den von Franziskus begonnenen Reformprozess fortsetze.

Zu Allerheiligen 2024 besuchte der Augustiner Prevost das Augustinerkloster in Wien zum 675. Weihetag der Augustinerkirche und traf im Erzbischöflichen Palais mit Schönborn zusammen. Papst Leo XIV. sei „ruhig“, „klar“, „herzlich“, aber auch „bestimmt“, sagt Schönborn. Einer, der „zuhören“, aber auch „leiten“ könne.

Zur Einstellung des Papstes zu „den heißen Eisen“ (Zölibat, weibliche Diakone, Segnung Homosexueller, Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen, Aufarbeitung von Missbrauchsskandalen) kann – oder will – Schönborn zu diesem Zeitpunkt keine Auskunft geben. Folgt Leo, wie Schönborn in anderem Zusammenhang öfter festhält, auch in diesen Fragen dem Vorbild von Franziskus, wird er wohl eine liberale Haltung einnehmen. Kann man die rasche Wahl von Prevost also als Erfolg der Personalpolitik von Franziskus interpretieren? Und als Sieg des progressiven Lagers über das konservative im Kardinalskollegium? Immerhin ernannte Franziskus einen Großteil der stimmberechtigten 133 Kardinäle, die nun mit Leo in nur vier Wahlgängen einen Papst im Sinne von Franziskus erkoren. Natürlich hätte Franziskus seine eigene Personalpolitik verfolgt, meint Schönborn. Die Etikettierung der Kardinäle als „progressiv“ oder „konservativ“ sei aber viel zu grob.