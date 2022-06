50 Jahre David Bowies Ziggy Stardust: Stern zu Staub

A1. Five Years

Seite eins (A), Song eins (1): „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars“ startet mit der Feier des Schmerzes im Abschied von einem sterbenden Planeten. Nur noch fünf Jahre, um zu weinen, singt Bowie hier. Das ist die apokalyptische Blaupause, der Jahrzehnte später noch Filme wie Abel Ferraras „4:44 Last Day on Earth“ (2011) und Adam McKays Netflix-Hit „Don’t Look Up“ (2021) folgen sollten. Eine aus der Melancholie geborene Welt- und Menschenliebe setzt ein, plötzlich ist alles schön: die Telefone und die Opernhäuser, die Musik, sogar die Bügeleisen und die Fernsehapparate. In der Dystopie flammt ungeahnt die Zuneigung zu seinen Nächsten auf: „And all the fat, skinny people / And all the tall, short people / And all the nobody people / And all the somebody people / I never thought I’d need so many people.“

Bowies Text, die Verarbeitung eines Traums, versammelt surreale Szenen von ausbrechendem Irrsinn, Gewalt und Trauer: ein sich dramatisch in seine Streicher-Arrangements hochschraubender Song als Ausgeburt eines überlasteten, schmerzenden Gehirns, bittersüß melodisch und ominös zugleich. „Five Years“ ist der perfekte Start für das dunkle Epos um den Rock’n’Roll-Heiland Ziggy Stardust.

A2. Soul Love

Ein Zwischenspiel zur Essenz der Herzensdinge, die dialektische Übung eines Liebeslieds, das zugleich Selbstkritik übt und Misstrauen gegen die Liebe anmeldet: „All I have is my love of love / And love is not loving.“ Bowies Gesangslinien klingen eingängig, weil er sie derart sicher phrasiert, als hätte er sie schon tausendmal intoniert, dabei sind sie alles andere als simpel. Man muss nur versuchen, Texte wie diesen mit- oder nachzusingen: Die komplexen Rhythmen in der Umsetzung seiner Lyrics sind Teil der Größe dieser Kompositionen.

A3. Moonage Daydream

Das lose Narrativ um den Titelhelden nimmt im dritten Stück Gestalt an: Die gender-fluide Figur des Ziggy Stardust, die Bowie noch in das nachfolgende Album „Aladdin Sane“, veröffentlicht am 13. April 1973, retten wird, ist ein Alien, das in einer apokalyptischen Welt zum Rock-Superstar aufsteigt, ein visionärer, „aussätziger Messias“. Sein eigener Exzess und die destruktive Hysterie seiner Fans wird sein Ende einleiten. Bowies Kritik an der kultischen Verehrung von Rockstars ist ambivalent: Er benutzt, wovor er warnt – und erntet ganz real, was er in der Fiktion seiner Inszenierung gesät hat. Das Motiv verfolgte ihn: Eine Variation von Ziggy Stardust spielte Bowie wenig später auch in Nicolas Roegs wunderlichem Science-Fiction-Film „The Man Who Fell to Earth“ (1976).

Nach der doppelten Pop-Offensive der ersten beiden Tracks folgt mit „Moonage Daydream“ jedenfalls der Gegenschlag des Gitarrenrock. Aber auch er ist gegen den Strich gebürstet, queer angelegt: „I’m an alligator / I’m a mama-papa comin’ for you / I’m the space invader / I’ll be a rock’n’rollin’ bitch for you.“ Bowie verwendet, indem er mit Ziggys Stimme singt, futuristisches Vokabular, erzählt von „elektrischen Augen“, „Space-Gesichtern“ und „Strahlenkanonen“. Ein Tagtraum im Zeitalter des Mondes: freak out!