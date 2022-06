Wenn die Wirklichkeit die Fiktion auf brutalste Weise überholt, hilft nur noch eine Triggerwarnung: Nach dem Schulmassaker im texanischen Uvalde zeigte Netflix seinen Serienhit „Stranger Things“ in den USA mit einem Warnhinweis. Denn: Die Eröffnungsszene könne an die reale Tragödie erinnern. Auch hier sterben Kinder. Dem Erfolg der US-Science-Fiction-Serie tut dies keinen Abbruch. „Stranger Things“ lebt davon, dass sie die popkulturellen Referenzen der 1980er-Jahre ins Zentrum des Geschehens rückt. Im fiktiven Städtchen Hawkins werden Filme noch in Videotheken ausgeliehen, die Musik (von Falco bis Kate Bush) hört man am Walkman, man trifft sich zum „Dungeons & Dragons“-Spielen, und für Dates konsultiert man nicht Tinder, sondern versucht in der Rollschuh-Disco sein Glück, während die „Stranger Things“-Fans die Abenteuer von Eleven, Mike, Dustin, Max und Co. dann doch auf ihren schnöden Smartphones verfolgen.