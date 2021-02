Der richtige Moment also, um diese unschuldigen Pop-Miniaturen wiederzuentdecken. Ihre Schönheit zeigt sich im unerschütterlichen Glauben an die Kraft eines eingängigen Refrains. Schlesinger und Fountains of Wayne balancieren zwischen Powerpop und Beach-Boys-Harmonien, erweisen den Beatles Respekt und finden noch in den traurigsten Momenten Worte und Bilder der Hoffnung. „He takes a step back / He's under attack“, heißt es in der Ballade „All Kinds of Time“ von 2003: „But he knows that no one can touch him now.“