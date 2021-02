Am vergangenen Wochenende war das Opus auf BBC Radio 3 und anderen europäischen Radiostationen wieder in voller Länge zu hören. „Vor fünf Jahren schrieb ich ‚Sleep’ als eine Einladung, in unserem geschäftigen Leben einen Moment innezuhalten,“ schreibt Richter in einem Statement. Aus dem Wiegenlied für eine hektische Welt, so der 54-Jährige, ist jetzt eine Meditation für eine wenig willkommene Auszeit geworden. „Bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund, und genießen Sie acht Stunden der Ruhe mit den Menschen, die Ihnen nahestehen.“